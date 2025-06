"Ne glede na naloge, ki vam bodo zaupane, na katerem koli koncu sveta se boste nahajali, je nujno, da papež lahko računa na duhovnike, ki bodo s svojim pričevanjem tako v molitvi kot pri delu neutrudno prinašali njegovo bližino ljudstvom in Cerkvam." (@VATICAN MEDIA)

Sveti oče bodočim nuncijem: Prinašajte papeževo bližino vsem Cerkvam

Papež Leon XIV. je v petek, 20. junija 2025, v avdienco sprejel duhovnike, ki so se vrnili z misijonskega leta, s katerim so zaključili študij na Papeški cerkveni akademiji. Spodbudil jih je, naj dar svojega duhovništva živijo »s ponižnostjo in krotkostjo, s sposobnostjo poslušanja in bližine kot zvesti in neutrudni učenci Kristusa dobrega Pastirja«.

Vatican News Sveti oče je po uvodnih pozdravih spomnil, da je pretekli teden med srečanjem s študenti alme mater papeških diplomatov poudaril pomen te formativne intuicije papeža Frančiška. »Spodbudil sem jih, naj bodo in ostanejo "pastirji z nogami trdno na tleh", da bi utelešali lik duhovnika v službi papeža na papeških predstavništvih, ki je dobro opisan v kirografu Petrinska služba, namen katerega je bil nov zagon vaši ustanovi, ki bo kmalu obhajala 325-letnico delovanja.

Kot sem dejal na nekaterih srečanjih v okviru nedavnega jubileja Svetega sedeža, varovanje skrbi za vse Cerkve – ki je lastna službi, ki mi je bila zaupana – potrebuje zvesto in nenehno služenje državnega tajništva in papeških predstavnikov, s katerimi boste kmalu začeli sodelovati.« (@VATICAN MEDIA) »Zato tudi vas spodbujam, da dar svojega duhovništva živite s ponižnostjo in krotkostjo, s sposobnostjo poslušanja in bližine kot zvesti in neutrudni učenci Kristusa dobrega Pastirja. Ne glede na naloge, ki vam bodo zaupane, na katerem koli koncu sveta se boste nahajali, je nujno, da papež lahko računa na duhovnike, ki bodo s svojim pričevanjem tako v molitvi kot pri delu neutrudno prinašali njegovo bližino ljudstvom in Cerkvam.« Papež se je ob koncu duhovnikom zahvalil za poslušnost in odpoved, ki so ju živeli v preteklem letu v zelo raznolikih okoljih, ter blagoslovil začetek njihovega delovanja v diplomatski službi Svetega sedeža.