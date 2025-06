»Srečni duhovniki«. Papež se bo srečal z odgovornimi za pastoralo duhovnih poklicev

V okviru jubileja duhovnikov, ki bo v Rimu potekal od 25. do 27. junija 2025, Dikasterij za kler ta četrtek v avditoriju Conciliazione na Ulici sprave pripravlja srečanje z naslovom »Srečni duhovniki – "Vas sem imenoval prijatelje"« (Jn 15,15). Dogodek, na katerem bo prisoten tudi papež Leon XIV., je namenjen tistim, ki delujejo na področju pastorale duhovnih poklicev in formacije v semeniščih.

Vatican News

Naslov srečanja, ki je vzet iz Janezovega evangelija, spominja na bistvo duhovniškega poklica: prijateljstvo s Kristusom, dobrim Pastirjem, in veselo služenje Božjemu ljudstvu pri odkrivanju in udejanjanju poklicanosti Učitelja, ki je v prvi vrsti poklicanost k sreči.

Molitev, podelitev, pričevanja

Srečanje se bo začelo z molitvijo, zbrane pa bo nato pozdravil kardinal Lazarus You Heung-sik, prefekt Dikasterija za kler. Sledile bodo nekatere podelitve in pričevanja s področja pastorale duhovnih poklicev, ki bodo ponudila globalni pogled na dobre prakse na različnih celinah.

Duhovnik José Alberto Estrada Garcia, nekdanji tajnik za pastoralo duhovnih poklicev pri Mehiški škofovski konferenci, bo predstavil izkušnjo škofijskega centra za duhovne poklice v Monterreyu. Don Michele Gianola, ki je pri Italijanski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo duhovnih poklicev, bo spregovoril o njenih različnih vidikih v državi gostiteljici. Maria Lía Zervino iz Argentine bo predstavila izkušnjo misijonskega pastoralnega dela z mladimi, iz katere izhajajo poklici v duhovništvo, posvečeno življenje in krščanski zakon. Maura Murphy iz Irske bo podala pričevanje o presenetljivem ponovnem razcvetu duhovnih poklicev: medtem ko je bilo pred nekaj leti bogoslovcev samo 12, kar je bila najnižje število v zgodovini, se jih danes na duhovništvo pripravlja več kot 35. Situacijo v Španiji, kjer so pričeli z novim projektom pastorale duhovnih poklicev, pa bo predstavil duhovnik Florentino Pérez Vaquer, ki je pri tamkajšnji škofovski konferenci odgovoren za semenišča.

Papežev govor

Osrednji del srečanja »Srečni duhovniki« bo govor svetega očeta, ki bo priložnost za poslušanje in premišljevanje o pomenu duhovniškega poklica danes, o njegovi lepoti ter poklicanosti k svetosti in občestvu v vsakdanjem življenju poslanstva. Zatem bo priložnost za dialog, vprašanja, pričevanja in izmenjavo izkušenj.

Zadnji del srečanja: primeri dobre prakse

Zadnji del srečanja bo posvečen petim primerom dobrih praks v začetnem obdobju formacije bogoslovcev. V središču pričevanj iz Afrike, kjer je veliko duhovnih poklicev, bo poudarek na pomenu resnega razločevanja in trdne formacije: tudi s tem, da velika semenišča razdelijo na manjše skupnosti ter v vzgojo vključujejo tudi fizično delo, zlasti v revnih okoljih. Filipini bodo predstavili primer semenišča v Malolosu, ki spodbuja celostno, participativno in misijonsko formacijo, tesno povezano z malimi cerkvenimi bazičnimi skupnostmi. Kolumbija se bo predstavila z izkušnjo koncilskega semenišča svetega Karla: razdeljeno je na pet majhnih skupnosti, ki živijo v petih hišicah, razporejenih okoli osrednje stavbe s kapelo, ki je znamenje žive Jezusove navzočnosti med njimi. Predstavnik Brazilije bo spregovoril o misijonskih svetih bogoslovcev: gre za mrežo po vsej državi, ki vključuje več kot 110 lokalnih stvarnosti, ki spodbujajo misijonske izkušnje, srečanja s področja formacije, na tri leta pa prav tako organizirajo narodno konferenco. Ob koncu pa bo izkušnjo podelila še škofija Wichita (Kansas) iz Združenih držav Amerike. Ta velja za zgleden model pristopa k formaciji, ki številne mlade spodbudi, da se odločajo za duhovne poklice.

Srečanje, ki bo potekalo v avditoriju v četrtek, 26. junija, od 15. do 18. ure, ni mišljeno zgolj kot formativni ter informativni dogodek, ampak tudi kot priložnost za bratsko srečanje med duhovniki, formatorji, redovniki, redovnicami in laiki, ki delujejo na področju začetne formacije in pastorale duhovnih poklicev. Sklepno dejanje bo molitveno bdenje za duhovne poklice, ki bo potekalo v baziliki svetega Petra.