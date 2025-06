Pri papežu italijanski predsednik Mattarella

Sveti oče je v petek, 6. junija 2025, v vatikanski apostolski palači v avdienco sprejel italijanskega predsednika Sergia Mattarello, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, ki ga je spremljal msgr. Mirosław Wachowski, podtajnik za odnose z državami.

Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo zaradi obstoječih dobrih dvostranskih odnosov. Zaustavili so se ob mednarodnih temah, posebno pozornost so namenili trenutnim konfliktom v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. V nadaljevanju pogovora so bila obravnavana nekatera socialna vprašanja, s posebnim poudarkom na prispevku Cerkve k življenju države.