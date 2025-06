Pri papežu generalni sekretar OZN Antonio Guterres

Sveti oče je v sredo, 11. junija 2025, v avdienco sprejel generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Antonia Guterresa, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom Pietrom Parolinom ter s tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami msgr. Paulom Richardom Gallagherjem.

Med pogovorom na državnem tajništvu je bila izražena podpora Svetega sedeža zavezanosti Združenih narodov za mir v svetu. Zatem so se zaustavili ob nekaterih procesih, ki so v teku, in spregovorili o prihodnjih srečanjih na vrhu, ki jih pripravljajo Združeni narodi, ter o težavah, s katerimi se Organizacija sooča pri reševanju nekaterih trenutnih kriz v svetu.

V nadaljevanju srečanja so bile obravnavane tudi nekatere konkretne situacije konfliktov in nestabilnosti.