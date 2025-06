Pri papežu delegacija carigrajskega ekumenskega patriarhata

Sveti oče je v soboto, 28. junija 2025, v avdienco sprejel delegacijo carigrajskega ekumenskega patriarhata, ki se vsako leto v Vatikanu udeleži slovesnosti ob prazniku svetih Petra in Pavla. Gre za tradicionalno izmenjavo z delegacijo Svetega sedeža, saj se le-ta ob prazniku sv. Andreja udeleži slovesnosti v Carigradu. Po papeževih besedah je to »znamenje globokega občestva, ki že obstaja«, ter odsev bratske vezi, ki povezuje apostola Petra in Pavla.

Vatican News

Sveti oče je po uvodnih pozdravnih besedah spomnil, da je bil po stoletjih nesoglasij in nerazumevanj ponovni začetek pristnega dialoga med sestrskima Cerkvama v Rimu in Carigradu mogoč zahvaljujoč »pogumnim in daljnovidnim korakom papeža Pavla VI. in ekumenskega patriarha Atenagore«. »Njuni častitljivi nasledniki na rimskem in carigrajskem sedežu so odločno nadaljevali isto pot sprave in še nadalje okrepili naše odnose. V zvezi s tem bi rad omenil pričevanje iskrene bližine, ki jo je katoliški Cerkvi izkazal ekumenski patriarh njegova svetost Bartolomej z osebno udeležbo na pogrebu papeža Frančiška in nato pri maši ob začetku mojega pontifikata.

Ko se s hvaležnostjo spominjam dosedanjega napredka, vam zagotavljam, da si želim vztrajno prizadevati za ponovno vzpostavitev polnega vidnega občestva med našima Cerkvama. Ta cilj je mogoče doseči samo z Božjo pomočjo, z nenehno zavezanostjo spoštljivemu poslušanju in bratskemu dialogu. Zato sem odprt za vse predloge, ki jih boste ponudili glede tega, vedno v posvetovanju z mojimi brati škofi katoliške Cerkve, ki vsak na svoj način z menoj delijo odgovornost za polno in vidno enost Cerkve (prim. Dogmatična konstitucija Lumen gentium, 23)«.

(@VATICAN MEDIA)

Papež se je ob koncu srečanja ekumenski delegaciji zahvalil za obisk ob slovesnem prazniku svetih Petra in Pavla. Navzoče je prosil, naj patriarhu Bartolomeju in članom svetega sinoda prenesejo pozdrave in zahvalo, da so tudi letos v Rim poslali delegacijo. »Naj nas sveti Peter in Pavel, sveti Andrej in sveta Božja Mati, ki živijo večno v popolnem občestvu svetnikov, spremljajo in podpirajo pri naših prizadevanjih v službi evangeliju.«