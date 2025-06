Izšla je poslanica svetega očeta Leona XIV. za 9. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 16. novembra 2025 na 33. nedeljo med letom z naslovom: »Kajti ti, o Gospod, si moje upanje« (Ps 71,5).

Leon XIV.

POSLANICA SVETEGA OČETA

za 9. svetovni dan revnih

16. novembra 2025, 33. nedelja med letom

»Kajti ti, o Gospod, si moje upanje« (Ps 71,5).

1. »Kajti ti, o Gospod, si moje upanje« (Ps 71,5). Te besede so privrele iz srca, ki ga stiskajo hude težave. »Dal si mi videti stiske, mnoge in hude« (v. 20), pravi psalmist. Kljub temu je njegov duh odprt in zaupljiv, ker je trden v veri, ki prepoznava Božjo podporo in jo izpoveduje: »Ti si moja pečina in moja trdnjava« (v. 3). Od tod zvira neomajno zaupanje, da upanje vanj ne razočara: »K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke« (v. 1).

Sredi življenjskih preizkušenj upanje poživlja trdna in vzpodbudna gotovost Božje ljubezni, ki je po Svetem Duhu izlita v naša srca. Zato upanje ne osramoti (prim. Rim 5,5) in sv. Pavel lahko napiše Timoteju: »Za to se namreč trudimo in bojujemo, ker zaupamo živemu Bogu« (1 Tim 4,10). Živi Bog je namreč »Bog upanja« (Rim 15,13), ki je v Kristusu po njegovi smrti in vstajenju postal »naše upanje« (1 Tim 1,1). Ne smemo pozabiti, da smo bili rešeni v tem upanju, v katerem moramo ostati zakoreninjeni.

2. Revni lahko postane priča močnega in zanesljivega upanja prav zato, ker ga izpoveduje v negotovih življenjskih pogojih, v pomanjkanju, krhkosti in odrinjenosti. Ne zanaša se na varnost, ki jo dajeta moč in imetje; nasprotno, zaradi njih trpi in je pogosto njuna žrtev. Njegovo upanje lahko počiva samo nekje drugje. Ko priznavamo, da je Bog naše prvo in edino upanje, tudi mi preidemo od minljivih upanj k trajnemu upanju. Ob želji, da bi Boga imeli za spremljevalca na poti, bogastvo dobi pravo mesto, ker odkrijemo pravi zaklad, ki ga resnično potrebujemo. Jasno in močno odmevajo besede, s katerimi je Gospod Jezus spodbujal svoje učence: »»Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte si raje zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo« (Mt 6,19-20).

3. Največja revščina je nepoznavanje Boga. Na to nas je spomnil papež Frančišek, ko je v Evangelii gaudium zapisal: »najhujše izključevanje, zaradi katerega ubogi trpijo, je pomanjkanje duhovne naklonjenosti. Velikanska večina revnih je posebej odprta za vero. Potrebujejo Boga. Ne smemo opustiti tega, da bi jim podarili njegovo prijateljstvo, njegov blagoslov, njegovo besedo, obhajanje zakramentov in jim pokazali pot rasti in zorenja v veri« (št. 200). Tukaj gre za temeljno in popolnoma izvirno zavest o tem, kako najti v Bogu svoj zaklad. Apostol Janez namreč vztraja: »Če kdo pravi: 'Ljubim Boga', pa sovraži svojega brata, je lažnivec; kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, ki ga ni videl« (1 Jn 4,20).

To je pravilo vere in skrivnost upanja: vse dobrine te zemlje, materialne resničnosti, svetni užitki, ekonomsko blagostanje kljub temu, da so pomembni, niso dovolj, da bi osrečili srce. Bogastvo pogosto slepi in vodi v dramatične razmere revščine, najprej od vseh v prepričanje, da Boga ne potrebujemo, in življenje živimo neodvisno od Njega. Na misel mi prihajajo besede sv. Avguština: »Vse tvoje upanje naj bo Bog: čuti potrebo po Njem, da te bo On napolnil. Brez njega te bo vse, kar boš imel, naredilo še bolj praznega« (Enarr. in Ps. 85,3).

4. Krščansko upanje, na katero se sklicuje Božja Beseda, je gotovost na poti življenja, ker ni odvisno od človeških moči, ampak od obljube Boga, ki je vedno zvest. Zato so kristjani že od začetka hoteli upanje poistovetiti s simbolom sidra, ki daje ustaljenost in varnost. Krščansko upanje je kot sidro, ki pritrdi naše srce na obljubo Gospoda Jezusa, ki nas je rešil s svojo smrtjo in vstajenjem in ki se bo spet vrnil med nas. To upanje kot resnično obzorje še naprej kaže »novo nebo« in »novo zemljo« (2 Pt 3,13), kjer bo življenje vseh stvari našlo svoj pristni smisel, saj je naša prava domovina v nebesih (prim. Flp 3,20).

Potemtakem nas Božje mesto angažira za mesta ljudi. Ta morajo že sedaj začeti biti njemu podobna. Upanje, ki ga podpira Božja ljubezen, izlita v naša srca po Svetem Duhu (prim. Rim. 5,5), preobrazi človeško srce v rodovitno zemljo, kjer lahko vzklije ljubezen za življenje sveta. Cerkveno izročilo nenehno potrjuje to kroženje med tremi teološkimi krepostmi: vero, upanjem in ljubeznijo. Upanje se rojeva iz vere, ki ga hrani in podpira na temelju ljubezni, ki je mati vseh kreposti. In ljubezen potrebujemo danes, sedaj. Ni obljuba, ampak resničnost, na katero gledamo z veseljem in odgovornostjo. Vključuje nas, ko naše odločitve usmerja k skupnemu dobremu. Komur manjka ljubezni, mu ne manjka samo vere in upanja, ampak jemlje upanje svojemu bližnjemu.

5. Svetopisemsko povabilo k upanju torej s seboj prinaša dolžnost, da brez odlašanja prevzamemo povezane odgovornosti v zgodovini. Ljubezen namreč »predstavlja najvišjo socialno zapoved« (Katekizem Katoliške Cerkve, 1889). Revščina ima strukturne vzroke, s katerimi se je treba soočiti in jih odstraniti. Medtem ko se to dogaja, smo vsi poklicani k ustvarjanju novih znamenj upanja, ki pričajo o krščanski ljubezni, kot so to delali mnogi svetniki in svetnice v vseh obdobjih. Bolnišnice in šole, na primer, so ustanove, ki so jih ustvarili za izražanje sprejemanja najšibkejših in najbolj odrinjenih. Sedaj bi morale biti del javne politike vsake države, vendar vojne in neenakosti to pogosto še vedno preprečujejo.

Znamenja upanja danes vedno bolj postajajo družinski domovi, skupnosti za mladoletnike, centri za poslušanje in sprejem, kuhinje za uboge, prenočišča, javne šole. Koliko pogosto skritih znamenj je, na katere morda nismo pozorni, pa so vendar tako pomembna, da se otresemo brezbrižnosti in izzovejo prizadevanje v različnih oblikah prostovoljstva!

Revni za Cerkev niso nekaj, kar odvrača pozornost, ampak najbolj ljubljeni bratje in sestre, ker vsak izmed njih s svojim življenjem, pa tudi z besedami in modrostjo, ki jo prinaša, povzroči, da se z lastno roko dotaknemo evangeljske resnice. Zato je namen Svetovnega dneva revnih spomniti naše skupnosti, da so revni v središču celotnega pastoralnega dela. Ne samo njegovega karitativnega vidika, ampak enako tudi vsega, kar Cerkev praznuje in oznanja. Bog je sprejel njihovo revščino, da bi obogateli po njihovih glasovih, njihovih zgodbah in obrazih. Vse oblike revščine, nobena ni izključena, so klic, da konkretno živimo evangelij in dajemo učinkovita znamenja upanja.

6. To je povabilo, ki prihaja iz obhajanja jubileja. Ni naključje, da se Svetovni dan revnih praznuje proti koncu tega leta milosti. Ko bodo sveta vrata zaprta, bomo morali ohranjati in posredovati božje darove, ki so bili izliti v naše roke skozi celo leto molitve, spreobrnjenja in pričevanja. Ubogi niso objekti naše pastorale, ampak ustvarjalni subjekti, ki nas spodbujajo, da najdemo vedno nove načine, kako danes živeti evangelij. Spričo zaporedja vedno novih valov obubožanja obstaja nevarnost, da se navadimo in se vdamo. Vsak dan srečujemo revne ali obubožane ljudi in včasih se lahko zgodi, da imamo tudi sami manj, da izgubimo to, kar se nam je včasih zdelo varno: dom, primerna hrana za vsak dan, dostop do zdravstvene oskrbe, dobra raven izobrazbe in informiranosti, svoboda vere in svoboda izražanja.

S spodbujanjem skupnega dobrega ima naša družbena odgovornost temelj v Božjem stvariteljskem dejanju, ki vsem daje dobrine zemlje: kakor te, tako morajo biti enako dostopni tudi sadovi človekovega dela. Pomoč revežu je namreč prej vprašanje pravičnosti kot ljubezni. Kakor pripominja sv. Avguštin: »Lačnemu daješ kruh, bolje pa bi bilo, da nihče ne bi bil lačen, četudi na ta način ne bi imeli nikogar, ki bi mu ga dal. Obleko daješ nagim, a koliko bolje bi bilo, če bi vsi imeli obleko in ne bi bilo te revščine« (Commento a 1Gv, VIII, 5).

Zato upam, da bo to jubilejno leto spodbudilo razvoj politik proti starim in novim oblikam revščine, pa tudi novih pobud za podporo in pomoč najbolj ubogim med ubogimi. Delo, izobraževanje, dom, zdravje so pogoji varnosti, ki se nikoli ne uveljavi z orožjem. Čestitam vam za že obstoječe pobude in za prizadevanja, ki jih vsak dan na mednarodni ravni kaže veliko moških in žensk dobre volje.

Zaupajmo se Presveti Mariji, tolažnici žalostnih in skupaj z njo zapojmo pesem upanja z besedami Te Deum: »In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum - Gospod, vate upam, nikoli ne bom razočaran.«

Vatikan, 13. junija 2025, spomin sv. Antona Padovanskega, zavetnika ubogih

LEON PP. XIV