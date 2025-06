Papežev telegram ob samomorilskem napadu v cerkvi v Damasku

Sveti oče je s telegramom izrazil svojo bližino za žrtve in ranjene v nedeljskem samomorilskem napadu v cerkvi sv. Elije v sirski prestolnici, v katerem je umrlo 25 ljudi, 63 pa je bilo ranjenih.

Sporočilo, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, navaja, da bil papež Leon XIV. »globoko užaloščen ob novici glede izgube življenj in uničenja, ki ga je povzročil napad na grško pravoslavno cerkev Mar Elias v Damasku ter izraža iskreno solidarnost z vsemi, ki jih je prizadela ta tragedija«. Duše pokojnih »izroča ljubečemu usmiljenju našega nebeškega Očeta in moli za tiste, ki žalujejo za njimi, za okrevanje ranjenih ter prosi Vsemogočnega za dar tolažbe, ozdravljenja in miru za narod«.