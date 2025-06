Papežev telegram ob »Dnevu za življenje«

Sveti oče je liverpoolskemu nadškofu Johnu Sheringtonu poslal telegram ob »Dnevu za življenje«, ki ga na tretjo nedeljo v juniju skupaj obhajajo škofovske konference Anglije in Walesa, Škotske ter Irske.

V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež udeležencem dogodkov ob letošnji pobudi »Dan za življenje« zagotavlja svojo duhovno bližino. »V tem jubilejnem letu, osredotočenem na teološko krepost upanja, je primerno, da vaša tema "Upanje ne osramoti – Najti smisel v trpljenju" skuša usmeriti pozornost ljudi na to, kako je skrivnost trpljenja, ki je tako prevladujoča v človeškem stanju, lahko po milosti preoblikovana v izkušnjo Gospodove prisotnosti; Bog je namreč vedno blizu tistim, ki trpijo, in nas vodi k odkrivanju globljega smisla življenja, v ljubezni in bližini (prim. Poslanica papeža Frančiška za 33. svetovni dan bolnikov),« beremo v telegramu, ki se sklene z naslednjimi besedami: »Sveti oče moli, da bi bili prek vašega skupnega pričevanja o od Boga podarjenem dostojanstvu vsakega človeka ter nežnem spremljanju hudo bolnih po Kristusovem zgledu vsi v družbi spodbujeni k varovanju in ne spodkopavanju civilizacije, ki temelji na pristni ljubezni ter iskrenem sočutju.« Papež izroča prizadevanja vernikov Mariji, Materi dobrega sveta, ter vsem, ki podpirajo »Dan za življenje«, iz srca podeljuje svoj apostolski blagoslov kot poroštvo moči, veselja in miru v vstalem Gospodu.