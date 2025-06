Papež sprejel predsednika Evropskega sveta Antonia Costo

S svetim očetom Leonom XIV. se je v soboto, 7. junija 2025, v apostolski palači sestal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in podtajnikom za odnose z državami msgr. Mirosławom Wachowskim.

Med pogovorom na državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri dvostranski odnosi med Svetim sedežem in Evropsko unijo ter želja po nadaljnji krepitvi dialoga o temah skupnega interesa, zlasti v zvezi s predlogom o ustanovitvi svetovnega sklada za izkoreninjenje lakote v svetu in spodbujanje razvoja najrevnejših držav.

Beseda je tekla tudi o trenutnem mednarodnem kontekstu, zlasti o konfliktih v Ukrajini in Gazi.