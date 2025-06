Papež semeniščnikom škofij Triveneta: Imejte pogled uprt v Jezusa

Sveti oče se je v sredo, 25. junija 2025, pred splošno avdienco srečal s semeniščniki škofij Triveneta, ki so poromali v Rim ob svojem jubileju. Povabil jih je, naj svoj pogled usmerijo v Jezusa, mu zaupajo brez strahu ter naj v zakramentih in Božji besedi zajemajo novo limfo za duhovno življenje.

Vatican News

Pričevanje mučencev in pastirjev

Po uvodnih pozdravih je papež spomnil, da se dežela, od koder prihajajo, ponaša z globokimi krščanskimi koreninami, ki segajo vse do starodavne Cerkve v Ogleju. Ob tem je omenil pričevanje mnogih mučencev in svetih pastirjev: »škof Kromacij; sveti Hieronim in Rufin, zgledna v študiju in asketskem življenju; blažena Tullio Maruzzo in Giovanni Schiavo, misijonarja, ki sta širila evangelij med različnimi ljudstvi, jeziki in kulturami«.

(@Vatican Media)

Ne obupajte, če je pot včasih težka

»Danes smo mi na vrsti, da nadaljujemo to goreče delo. Zlasti vi, semeniščniki, ste poklicani, da se vključite v to bogato zgodovino milosti, da bi jo ohranjali in obnavljali v hoji za Gospodom. Ne obupajte, če pot, ki je pred vami, včasih postane težka. Kakor je rekel blaženi Janez Pavel I. rimskim duhovnikom, urite se v disciplini "neprekinjenega, dolgega, nelahkega napora. Celo angeli, ki jih je Jakob videl v sanjah, niso leteli, ampak so hodili po stopnicah, eno po eno; kaj šele mi, ki smo ubogi ljudje brez kril" (Govor rimskim duhovnikom, 7. september 1978). Tako je govoril Pastir, v katerem so blestele najboljše vrline vaših ljudi: v njem imate pravi vzor duhovniškega življenja.«

Zaupanje v Gospoda, Avguštinov zgled

V nadaljevanju je sveti oče spomnil na odlomek o spreobrnjenju svetega Avguština, kakor ga je sam opisal v svojem delu Izpovedi. »Po eni strani se je želel odločiti za Kristusa, po drugi strani pa so ga zadrževali pomisleki in skušnjave. Nekega dne je bil globoko vznemirjen in se je umaknil v domači vrt, da bi razmišljal. Tam se mu je prikazala poosebljena krepost vzdržnosti, ki mu je dejala: "Kaj se postavljaš vase, pa v sebi ne stojiš? Vrzi se nanj, nikar se ne boj! Ne izmakne se ti, da bi padel. Vrzi se varno, prestregel te bo in ozdravil" (Izpovedi VIII, 11).

Kot oče vam ponavljam te iste besede, ki so tako blagodejno vplivale na nemirno Avguštinovo srce: ne veljajo samo v povezavi s celibatom, ki je karizma, katero je potrebno prepoznati, varovati in vzgajati, ampak lahko usmerjajo vašo celotno pot razločevanja ter formacije za duhovniški poklic. Te besede vas vabijo zlasti k brezmejnemu zaupanju v Gospoda, ki vas je poklical, ter da si ne domišljate, da ste samozadostni ali da lahko vse storite sami. In to ne velja samo za leta v semenišču, ampak za vse življenje: v vsakem trenutku, še posebej v trenutkih potrtosti ali celo greh, si ponavljajte psalmistove besede: "Zaupam v Božjo zvestobo na vekov veke" (Ps 52,10). Božja beseda in zakramenti so večni izviri, iz katerih boste lahko vedno zajemali novo limfo za duhovno življenje in tudi za pastoralno zavzetost.«

(@Vatican Media)

Gojite občestvo, zaupajte formatorjem

»Zato ne mislite, da ste sami, in tudi o sebi ne razmišljajte sami. Nedvomno – kakor pravi Ratio fundamentalis – je vsak izmed vas "protagonist lastne formacije in je poklican k poti stalne rasti na človeškem, duhovnem, intelektualnem in pastoralnem področju" (Kongregacija za kler, Dar duhovniškega poklica, 130); vendar pa protagonisti ne pomeni solisti! Zato vas vabim, da vedno gojite občestvo, predvsem s svojimi tovariši v semenišču. Imejte polno zaupanje v formatorje, brez oklevanja ali dvoličnosti. In vi, formatorji, bodite dobri sopotniki semeniščnikov, ki so vam zaupani: ponudite jim ponižno pričevanje svojega življenja in vere; spremljajte jih z iskreno naklonjenostjo. Vedite, da vas Cerkev vse podpira, predvsem v osebi škofa.«

Imejte pogled uprt v Jezusa

»Nazadnje, najpomembnejše: imejte pogled uprt v Jezusa (prim. Heb 12,2), gojite prijateljski odnos z Njim. V zvezi s tem je angleški duhovnik Robert Hugh Benson (1871-1914) po svojem spreobrnjenju v katolištvo zapisal: "Če obstaja ena stvar, ki v evangeliju ne pušča dvomov, je prav to: Jezus Kristus želi biti naš prijatelj. [...] Vsa skrivnost svetnikov je v tem: zavedanje prijateljstva Jezusa Kristusa« (L’amicizia di Cristo, Milano 2024, 17). On naroča, kot je zapisal papež Frančišek v okrožnici Dilexit nos, "da se ne sramuj priznati svojega prijateljstva z Gospodom. Naroča ti, da pogumno pripoveduj drugim, da je zate dobro, da si ga srečal" (št. 211). Srečanje z Jezusom namreč rešuje naše življenje in nam daje moč in veselje, da vsem posredujemo evangelij.

Predragi, hvala za ta obisk. Srečno pot! Naj vas vedno spremlja Marija in tudi moj blagoslov.«