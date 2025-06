Papež se je srečal z libanonskim predsednikom Josephom Aounom

Papež Leon XIV. in libanonski predsednik Aoun (@VATICAN MEDIA)

Sveti oče je v petek, 13. junija 2025, v avdienco sprejel libanonskega predsednika Josepha Aouna, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom ter s podtajnikom za odnose z državami msgr. Mirosławom Wachowskim.

Med pogovori na državnem tajništvu so bili omenjeni dobri dvostranski odnosi, izraženo je bilo zadovoljstvo glede tradicionalne in stalne vloge katoliške Cerkve v libanonski družbi.

(@VATICAN MEDIA)

V nadaljevanju pogovora je bila izražena želja, da bi država s procesom stabilizacije in reform zaživela novo obdobje političnega soglasja in gospodarskega okrevanja, ki bi ji omogočilo okrepitev idealov sobivanja med verstvi ter spodbujanja razvoja, ki sta zanjo značilna. Ob koncu je beseda tekla še o nujni in nepogrešljivi potrebi po spodbujanju miru v celotni bližnjevzhodni regiji.