Papež pri katehezi: Pojdimo k Jezusu, On nas lahko ozdravi. Jezus je naše upanje!

Sveti oče je med splošno avdienco v sredo, 25. junija, nadaljeval cikel katehez o Jezusu, ki je naše upanje. »Pojdimo k Jezusu. On nas lahko ozdravi, lahko nam pomaga oživeti. Jezus je naše upanje!« je spodbudil in pri katehezi premišljeval o dveh čudežih, ki razkrivata zdravilno moč, ki izvira iz vere v Jezusa.

V prvem primeru imamo ženo, ki je zaradi dolgoletne bolezni veljala za nečisto. Verjame, da jo Jezus lahko ozdravi, ga poišče, se dotakne njegovega oblačila in takoj ozdravi. Vsakič ko se v veri obrnemo h Gospodu, se nas On dotakne in njegova milost na skrivnosten način spremeni naše življenje, je dejal papež. Drugi čudež pa govori o očetu, ki Jezusa prosi, naj ozdravi njegovo bolno hčer. A ker je umrla, preden je Jezus prispel do nje, jo obudi od mrtvih.

Ta dva evangeljska prizora nas spodbujata, naj se ne bojimo, ampak se v molitvi obrnemo k Jezusu ter zaupamo v zdravilno moč njegove ljubezni, ki lahko spremeni tudi na videz brezupne situacije.

(@Vatican Media)

Svetopisemski odlomek: Mr 5,33-36

Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla predenj in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge!«

Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ učitelja?« Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: »Ne boj se, samó veruj!«

(@Vatican Media)

Cikel katehez: Jubilej 2025. Jezus Kristus, naše upanje

Žena, ki je krvavela, in Jairova hči

Dragi bratje in sestre,

tudi danes bomo premišljevali o Jezusovih ozdravljanjih kot znamenju upanja. V Njem je moč, ki jo lahko doživimo tudi mi, ko vstopimo v odnos z njegovo Osebo.

Bolezen, ki je zelo razširjena v našem času, je utrujenost od življenja: realnost se nam zdi preveč zapletena, pretežka, prenaporna, da bi se z njo spoprijeli. In se zato izklopimo, zaspimo v iluziji, da bodo stvari boljše, ko se bomo zbudili. A z realnostjo se je treba soočiti in skupaj z Jezusom to lahko storimo dobro. Včasih se čutimo blokirane zaradi obsojanja tistih, ki druge etiketirajo.

Zdi se mi, da takšne situacije lahko najdejo v odlomku iz Markovega evangelija, v katerem se prepletata dve zgodbi: o dvanajst letni deklici, ki bolna leži v postelji in umira; ter o ženi, ki krvavi že dvanajst let in išče Jezusa, da bi lahko ozdravela (prim. Mr 5,21-43).

Izbrano 18/06/2025 Sveti oče pri katehezi: Vprašajmo se, kje je naše življenje obtičalo Kateheza med splošno avdienco v sredo, 18. junija, je bila namenjena ozdravitvi hromega človeka, ki je že osemintrideset let ležal ob kopeli Betesda. Jezus ga vidi, se pri njem ...

Med ti dve ženski figuri evangelist postavi lik dekličinega očeta: ta ne ostane doma in se ne pritožuje nad hčerkino boleznijo, ampak gre ven in prosi za pomoč. Čeprav je predstojnik shodnice, zaradi svojega družbenega položaja ne postavlja nobenih zahtev. Ko mora čakati, ne izgubi potrpljenja in počaka. In ko mu pridejo povedat, da je njegova hči umrla in da je nesmiselno vznemirjati Učitelja, on še naprej ohranja vero in upanje.

Pogovor tega očeta z Jezusom prekine žena, ki je krvavela in ki ji uspe približati se Jezusu ter se dotakniti njegove obleke. Ta žena je z veliko poguma sprejela odločitev, ki ji spremeni življenje: vsi so ji kar naprej govorili, naj ostane daleč stran, naj je nihče ne vidi. Obsodili so jo, da je ostala skrita in izolirana. Včasih smo tudi mi lahko žrtve predsodkov drugih, ki nam hočejo nadeti obleko, ki ni naša. In potem se počutimo slabo in ne uspe nam priti iz nje.

Ta žena pa krene po poti rešitve, ko v njej vzklije vera, da jo Jezus lahko ozdravi: tako najde moč, da gre in ga poišče. Želi se dotakniti vsaj njegovega oblačila.

Jezusa je obdajala velika množica in dotikali so se ga mnogi ljudje, a njim se ni nič zgodilo. Ko pa se ta žena dotakne Jezusa, ozdravi. V čem je razlika? Sveti Avguštin to besedilo razloži takole: »Množica se gnete okoli mene, a vera se me dotika« (Govor 243, 2, 2). Tako je: vsakič ko naredimo dejanje vere, namenjeno Jezusu, se z njim vzpostavi stik in iz njega takoj privre njegova milost. Včasih se tega niti ne zavedamo, a milost nas doseže na skrit in realen način ter od znotraj počasi preoblikuje življenje.

Morda se tudi danes veliko ljudi približa Jezusu na površinski način, ne da bi zares verovali v njegovo moč. Teptamo površine naših cerkva, a srce je morda nekje drugje! Ta žena, tiha in anonimna, pa premaga svoje strahove ter se dotakne Jezusovega srca s svojimi rokami, ki so zaradi bolezni veljale za nečiste. In takoj začuti, da je ozdravljena. Jezus ji pravi: »Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru« (Mr 5,34).

(@Vatican Media)

Medtem pa očetu sporočijo novico, da je njegova hči umrla. Jezus mu reče: »Ne boj se, samó veruj!« (Mr 5,36). Nato gre v njegovo hišo in ko vidi, da vsi jočejo in žalujejo, pravi: »Deklica ni umrla, ampak spi« (Mr 5,39). Vstopi torej v sobo, kjer je ležala deklica, jo prime za roko in ji reče: »Talíta kum. Deklica, rečem ti, vstani!« (prim. Mr 5,41-42). To Jezusovo dejanja nam dokazuje, da On ne le ozdravlja od vsake bolezni, ampak tudi prebuja iz smrti. Za Boga, ki je večno Življenje, je telesna smrt kakor sanje. Prava smrt je smrt duše: tega nas mora biti strah!

Še zadnja podrobnost: potem ko je Jezus deklico prebudil, staršem reče, naj ji dajo jesti. Tu imamo še eno zelo konkretno znamenje Jezusove bližine naši človeškosti. Lahko pa ga razumemo tudi v globljem smislu in se vprašamo: Ko so naši otroci v krizi in potrebujejo duhovno hrano, ali jim jo znamo dati? In kako bi lahko znali, če se sami ne hranimo z evangelijem?

Dragi bratje in sestre, v življenju imamo trenutke razočaranja in obupanosti in imamo tudi izkušnjo smrti. Učimo se pri tej ženi, pri tem očetu: pojdimo k Jezusu. On nas lahko ozdravi, lahko nam pomaga oživeti. Jezus je naše upanje!