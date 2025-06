Papež: Polifonija je prispodoba za našo skupno pot vere pod vodstvom Svetega Duha

Sveti oče se je v sredo, 18. junija 2025, srečal z udeleženci dogodka, ki ga je Fundacija Domenico Bartolucci organizirala ob 500-letnici rojstva Giovannija Pierluigija da Palestrine. Zbor Fundacije, ki je zapel tudi na začetku avdience s papežem Leonom XIV., je imel 15. junija koncert, poleg tega pa sta v sodelovanju z Vatikansko pošto izšli priložnostna znamka za 1,25 evra in zgoščenka z najbolj znanim Palestrinovim delom »Missa Papae Marcelli« (Maša papeža Marcela).

Po uvodnih pozdravih je sveti oče dejal, da je bil Palestrina v zgodovini Cerkve eden izmed skladateljev, ki so najbolj prispeval k širjenju sakralne glasbe, »v Božjo slavo ter posvečenje in rast vernikov,« (Sv. Pij X, Motuproprij Inter plurimas pastoralis officii sollicitudines, 22. november 1903), v delikatnem in hkrati navdušujočem kontekstu protireformacije. »Njegove skladbe, slovesne in resne, ki jih je navdihoval gregorijanski koral, tesno združujejo glasbo in bogoslužje tako, da "molitvi dajejo lepši izraz in spodbujajo enodušnost ter svete obrede bogatijo z večjo slovesnostjo" (Konstitucija Sacroanctum Concilium, 112)«.

»Poleg tega je polifonija sama glasbena oblika, ki je polna pomena za molitev in krščansko življenje. Najprej se navdihuje pri svetem besedilu, ki se ga nato "odene v primerno melodijo" (Inter sollicitudines, 1), da bi bolje dosegla "razum vernikov" (ibid.). Nadalje ta namen uresničuje tako, da besede zaupa več glasovom, ki jih vsak na svojevrsten in izviren način ponavljajo z različnimi in dopolnjujočimi se melodičnimi in harmoničnimi gibanji. Nazadnje celoto uskladi zahvaljujoč spretnosti, s katero skladatelj razvija in prepleta melodije v skladu s pravili kontrapunkta: tako, da nekatere postanejo odmev drugih, včasih ustvarjajoč tudi disonance, ki se potem sklenejo v novih akordih. Učinek te dinamične enotnosti v različnosti – kar je prispodoba za našo skupno pot vere pod vodstvom Svetega Duha – je pomagati poslušalcem vedno globlje vstopiti v skrivnost, izraženo z besedami, in se, kjer je to primerno, odzvati z odgovori ali in alternatim.«

»Prav zahvaljujoč temu bogastvu oblike in vsebine je rimsko polifonično izročilo, poleg tega, da nam je zapustilo izjemno dediščino umetnosti in duhovnosti, še danes na glasbenem področju referenčna točka, na katero se je treba ozirati pri sakralnem in bogoslužnem komponiranju, seveda z ustreznimi prilagoditvami, da bi prek petja "verniki v polnosti, zavestno in dejavno sodelovali pri bogoslužju" (Sacrosanctum Concilium, 14), z globoko vključenostjo glasu, uma in srca. Missa Papae Marcelli je v svoji zvrsti odličen primer tega; tako kot tudi dragoceni repertoar skladb, ki nam jih je zapustil nepozabni kardinal Domenico Bartolucci, ugleden skladatelj in skoraj petdeset let dirigent papeškega pevskega zbora "Sistina".«

Ob koncu govora se je sveti oče zahvalil vsem, ki so omogočili srečanje in jim zagotovil svojo molitev, nato pa spomnil na besede svetega Avguština o velikonočni aleluji: »"Pojmo jo torej zdaj, bratje moji […]. Kakor imajo navado peti popotniki: poj, vendar hodi […]. Napreduj, napreduj v dobrem […]. Poj in hodi! Ne pojdi s poti, ne oziraj se nazaj, ne ustavljaj se!" (Sermo 256, 3). Vzemimo za svoje njegovo povabilo, zlasti v tem svetem času jubileja. Vse vas blagoslavljam.«