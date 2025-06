Papež nuncijem: Gradite odnose, imejte dobrohoten pogled, služite človeku

Papež Leon XIV. se je 10. junija srečal s papeškimi predstavniki, ki zastopajo Sveti sedež pri državah in mednarodnih organizacijah. »Vedno bodite Petrov pogled!« jih je spodbudil. »Bodi možje, ki so sposobni graditi odnose tam, kjer je najtežje ... Vedno imejte dobrohoten pogled, kajti Petrova služba pomeni blagoslavljati, torej vedno videti dobro, tudi tisto skrito, tisto, ki je v manjšini.«

Sporočilo o človeškem bratstvu in miru med vsemi narodi

Sveti oče je 98. apostolskim nuncijem in petim stalnim opazovalcem pri različnih mednarodnih organizacijah, ki so se en dan prej udeležili slovesne maše ob jubileju Svetega sedeža, dejal, da je njihova služba nenadomestljiva: »Veliko stvari se v Cerkvi ne bi moglo zgoditi, če ne bi bilo vašega žrtvovanja, dela in vsega, kar počnete, da lahko tako pomembna razsežnost velikega poslanstva Cerkve gre naprej.«

Izpostavil je, da so »podoba katoliške Cerkve, saj ne obstaja nobena država na svetu s tako univerzalnim diplomatskim zborom, kot je naš«. »Obenem pa verjamem, da lahko prav tako rečemo, da nobena država na svetu nima tako zelo enotnega diplomatskega zbora, kot ste vi enotni: kajti vaše, naše občestvo ni le funkcionalno, ni le idealno, ampak smo združeni v Kristusu in Cerkvi. Zanimivo je razmisliti o tem dejstvu: da diplomacija Svetega sedeža s svojim osebjem predstavlja model – seveda ne popolnega, vendar pa pomembnega – sporočila, ki ga ponuja, to je sporočila o človeškem bratstvu in miru med vsemi narodi.«

Spoštovanje in hvaležnost

Papež je nadaljeval, da dela prve korake te službe, ki mu jo je zaupal Gospod, ter izrazil hvaležnost vsem, ki mu dan za dnem pomagajo pri opravljanju njegove dela, kot je to storil tudi med srečanjem z zaposlenimi na državnem tajništvu.

»Ta hvaležnost je še toliko večja, ko pomislim – in se pri obravnavi različnih vprašanj z roko dotaknem –, da je vaše delo velikokrat hitrejše od mene! Da, in to velja še posebej za vas. Ko mi je predstavljena neka situacija, ki se na primer nanaša na Cerkev v določeni državi, lahko računam na dokumentacijo, razmišljanja, sinteze, ki ste jih pripravili vi in vaši sodelavci. Mreža papeških predstavništev je vedno aktivna in operativna. To je zame razlog velikega spoštovanja in hvaležnosti. Pri tem zagotovo mislim na predanost in organizacijo, a še bolj na razloge, ki vas vodijo, na pastoralni stil, ki nas mora zaznamovati, na duh vere, ki nas spodbuja. Zahvaljujoč tem lastnostim, bom tudi jaz lahko izkusil to, kar je zapisal sveti Pavel VI., da papež prek svojih predstavnikov, ki se nahajajo v različnih državah, postane soudeležen v življenju svojih otrok in, kot da bi med njimi živel, hitreje in zanesljivo spozna njihove potrebe in želje (prim. Sollicitudo omnium Ecclesiarum).«

Človeštvo, ki je izgubilo upanje

Sveti oče je spregovoril o poslanstvu papeških predstavnikov v povezavi z njegovim poslanstvom ter navedel začetek Apostolskih del (Apd 3,1-10), kjer »pripoved o ozdravitvi hromega dobro opisuje Petrovo poslanstvo«.

»Smo na začetku krščanske izkušnje in prva skupnost, zbrana okoli apostolov, vé, da se lahko zanese na eno samo resničnost: Jezusa, vstalega in živega. Hromi mož sedi pred tempeljskimi vrati in prosi miloščino. Zdi se, da je podoba človeštva, ki je izgubilo upanje in se vdalo. Tudi danes Cerkev pogosto srečuje moške in ženske, ki nimajo več veselja, ki jih je družba potisnila na obrobje ali jih je življenje na neki način prisililo, da prosjačijo za obstoj.«

Ta stran iz Apostolskih del takole pripoveduje: »Peter in Janez sta se zazrla vanj in Peter je rekel: “Poglej naju!” Mož ju je napeto gledal, če bo kaj dobil. Peter pa je rekel: “Srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hôdi!” In prijel ga je za desno roko in ga dvignil. V hipu so se mu utrdila stopala in gležnji. Skočil je pokonci, čvrsto stal in hodil. Šel je z njima v tempelj in hodil okoli, poskakoval in hvalil Boga« (Apd 3,4-8).

Vedno bodite Petrov pogled

Po papeževih besedah je pomenljivo, ko Peter temu možu pravi: »Poglej naju!«

»Gledati si v oči pomeni graditi odnos. Petrova služba je ustvarjanje odnosov, mostov; in papežev predstavnik je predvsem v službi tega povabila, tega gledanja v oči. Vedno bodite Petrov pogled!« je spodbudil sveti oče. »Bodi možje, ki so sposobni graditi odnose tam, kjer je najtežje. A pri tem je treba ohraniti isto ponižnost in realizem, kot ju ima Peter, ki zelo dobro ve, da nima rešitev za vse. “Srebra in zlata nimam,” pravi. Ve pa tudi, da ima to, kar je pomembno, torej Kristusa, najgloblji smisel vsakega življenja: “V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hôdi!”.«

»Dati Kristusa pomeni dati ljubezen, pričevati o tisti ljubezni, ki je pripravljena na vse. Računam na vas, da bodo v državah, v katerih živite, vsi vedeli, da je Cerkev vedno pripravljena storiti vse za ljubezen, da je vedno na strani ljudi, revnih in da bo vedno branila sveto pravico verovati v Boga, verovati, da to življenje ni na milost in nemilost prepuščeno silam tega sveta, ampak ga obdaja skrivnostni smisel. Samo ljubezen je vredna vere, pred bolečino nedolžnih, križanih ljudi današnjega časa, ki jih mnogi med vami osebno poznate, saj služite ljudstvom, ki so žrtve vojne, nasilja, nepravičnosti ali tudi tistega lažnega blagostanja, ki zavaja in razočara.«

Imejte dobrohoten pogled, bodite misijonarji

Opogumil je, naj jih vedno tolaži dejstvo, da je njihova služba sub umbra Petri: »Vedno se čutite povezani s Petrom, varovani od Petra, poslani od Petra. Le v pokorščini in dejanskem občestvu s papežem bo lahko vaša služba učinkovita za izgradnjo Cerkve, v občestvu s krajevnimi škofi.«

»Vedno imejte dobrohoten pogled, kajti Petrova služba pomeni blagoslavljati, torej vedno videti dobro, tudi tisto skrito, tisto, ki je v manjšini. Čutite se misijonarji, ki jih pošilja papež, da bi bili orodja občestva in edinosti, v službi dostojanstva človeške osebe, medtem ko vsepovsod vlagate v iskrene in konstruktivne odnose z oblastmi, s katerimi boste poklicani sodelovati. Vaša kompetenca naj bo vedno osvetljena s trdno odločitvijo za svetost,« je izpostavil papež in dodal, da imamo primere svetnikov, ki so bili v diplomatski službi Svetega sedeža, kot sta sveti Janez XXIII. in sveti Pavel VI..

Papež Leon XIV. je govor sklenil z besedami, da njihova prisotnost na srečanju »krepi zavedanje, da je vloga Petra potrjevati v veri«: »Vi kot prvi potrebujete to potrditev, da bi postali glasniki, vidna znamenja na vseh koncih sveta.«