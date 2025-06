Papež: Nicejski koncil kot kompas na poti k polni in vidni edinosti kristjanov

S svetim očetom so se v soboto, 7. junija, srečali udeleženci simpozija »Niceja in Cerkev tretjega tisočletja: na poti h katoliško-pravoslavni edinosti«. Papež je izpostavil, da je nicejski koncil »kompas, ki vodi k polni vidni edinosti kristjanov«. »S teološkim dialogom in Božjo pomočjo bomo dosegli boljše razumevanje skrivnosti, ki nas povezuje. S skupnim obhajanjem in izpovedovanjem te nicejske vere bomo tudi napredovali proti ponovni vzpostavitvi polnega občestva med nami.«

Simpozij »Niceja in Cerkev tretjega tisočletja: na poti h katoliško-pravoslavni edinosti« je potekal od 4. do 7. junija 2025 na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega. Organizirala sta ga Inštitut za ekumenske študije na Angelicumu in Mednarodno pravoslavno teološko združenje.

Kompas, ki vodi k edinosti

Papež Leon XIV. je z naklonjenostjo izpostavil usmerjenost simpozija v prihodnost. »Nicejski koncil ni le neki dogodek v preteklosti, ampak kompas, ki nas mora še naprej voditi k polni vidni edinosti vseh kristjanov,« je zatrdil med srečanjem.

»Prvi ekumenski koncil je temeljnega pomena za skupno pot, na katero so se skupaj podali katoličani in pravoslavni po drugem vatikanskem koncilu. Za vzhodne Cerkve, ki ga bodo obhajale v skladu s svojim liturgičnim koledarjem, nicejski koncil ni le eden od koncilov ali prvi v vrsti drugih, ampak je koncil par excellence, ki je razglasil normo krščanske vere, izpoved vere “318 očetov”.«

Bolje razumeti skrivnost, ki nas povezuje

Teme simpozija so po papeževih besedah posebej pomembne za našo ekumensko pot. »Zlasti vera iz Niceje. Kot je Mednarodna teološka komisija zapisala v svojem nedavnem dokumentu ob 1700-letnici ekumenskega koncila v Niceji, leto 2025 predstavlja “neprecenljivo priložnost, da izpostavimo, da to, kar nam je skupno, je kvantitativno in kvalitativno veliko močnejše od tistega, kar nas ločuje: vsi skupaj verujemo v troedinega Boga, v Kristusa, ki je pravi človek in pravi Bog, v zveličanje v Jezusu Kristusu, po Svetem pismu, ki ga beremo v Cerkvi, in pod vodstvom Svetega Duha. Skupaj verujemo v Cerkev, krst, vstajenje mrtvih in večno življenje” (Jezus Kristus, Božji Sin, Zveličar, 43).«

»Prepričan sem,« je zatrdil, »da bomo z vrnitvijo k nicejskemu koncilu in skupnim zajemanjem iz tega skupnega izvira sposobni v drugačni luči videti točke, ki nas še vedno ločujejo. S teološkim dialogom in Božjo pomočjo bomo dosegli boljše razumevanje skrivnosti, ki nas povezuje. S skupnim obhajanjem in izpovedovanjem te nicejske vere bomo tudi napredovali proti ponovni vzpostavitvi polnega občestva med nami.«

Nicejski koncil odprl sinodalno pot

Druga tema simpozija je bila sinodalnost. Kot je dejal papež, je »nicejski koncil za Cerkev odprl sinodalno pot«, po kateri bi naj hodila pri »reševanju teoloških in kanoničnih vprašanj na univerzalni ravni«. »Prispevek bratskih delegatov Cerkva in cerkvenih skupnosti Vzhoda in Zahoda na zadnji sinodi o sinodalnosti, ki je potekala tu v Vatikanu, je bil dragocena spodbuda za večji razmislek o naravi in praksi sinodalnosti,« pri čemer je sveti oče navedel sklepni dokument, ki je izpostavil, da je ekumenski dialog »temeljnega pomena za napredovanje razumevanja sinodalnosti in edinosti Cerkve«, ter spodbudil razvoj »sinodalnih ekumenskih praks, vse do oblik posvetovanja in razločevanja o skupnih in nujnih vprašanjih« (Za sinodalno Cerkev: občestvo, soudeležba, poslanstvo, 138).

»Upam, da bosta priprava in skupno spominsko slavje ob 1700. obletnici nicejskega koncila, previdnostna priložnost za poglobitev in skupno izpoved kristološke vere ter za praktično izvedbo oblik sinodalnosti med kristjani vseh izročil.«

Ekumenska rešitev za skupno praznovanje velike noči

Tretja točka, o kateri so razpravljali udeleženci simpozija, je bil datum velike noči. Eden od ciljev nicejskega koncila je bil namreč določiti skupni datum praznovanja velike noči, da bi tako določili edinost Cerkve v vsej oikoumene.

»Žal pa razlike v koledarjih kristjanom ne omogočajo, da bi skupaj obhajali najpomembnejši praznik liturgičnega leta, s čimer povzročajo pastoralne težave znotraj skupnosti, ločujejo družine in slabijo verodostojnost našega pričevanja o evangeliju,« je dejal sveti oče in dodal, da »so bile predlagane različne rešitve, ki bi kristjanom ob spoštovanju nicejskega načela omogočile skupno praznovanje “praznika vseh praznikov”«.

»V letošnjem letu, ko so vsi kristjani obhajali veliko noč na isti dan, bi rad ponovno poudaril pripravljenost katoliške Cerkve, da si prizadeva za ekumensko rešitev, ki bi spodbudila skupno praznovanje Gospodovega vstajenja in posledično dala večjo misijonarsko moč našemu oznanjevanju “Jezusovega imena in zveličanja, ki se rodi iz vere v odrešujočo resnico evangelija” (govor Papeškim misijonskim službam, 22. maj 2025).«

Edinost, kakršno in kakor jo hoče Kristus

»Bratje in sestre,« je sklenil papež Leon XIV., »na binkoštno vigilijo se spomnimo, da edinost, po kateri kristjani stremimo, v prvi vrsti ne bo sad naših prizadevanj, ne bo se uresničila z vnaprej pripravljenimi modeli in shemami. Edinost bo prej dar, ki ga bomo prejeli “kakršno hoče Kristus in na način, kakor jo On hoče” (Molitev za edinost opata Paula Couturierja), ter po delovanju Svetega Duha.«