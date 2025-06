Papež nagovoril ukrajinske romarje, izrazil bližino in spodbudil k zaupanju Bogu

Baziliko svetega Petra je v soboto, 28. junija 2025, napolnilo dobrih štiri tisoč ukrajinskih vernikov, ki so prišli v Rim ob jubilejnem romanju ukrajinske grkokatoliške Cerkve. Papež Leon XIV. je izrazil bližino vsemu ukrajinskemu narodu, ki živi težko preizkušnjo, ter spodbudil k zaupanju, da je Bog z nami in bo On izgovoril zadnjo besedo in življenje pa bo premagalo smrt.

Jubilejnega romanja so se udeležili kijevski višji nadškof Svjatoslav Ševčuk, škofje ukrajinske grkokatoliške Cerkve in duhovniki – mnogi so v Rim prišli z različnih koncev sveta –, posvečene osebe in verniki laiki, ki so poromali k baziliki svetega Petra, prestopili sveta vrata ter prisostvovali obhajanju božanske liturgije. Še prej se jim je v baziliki pridružil papež Leon XIV. in zbrane romarje ukrajinske grkokatoliške Cerkve nagovoril.

Romarji upanja kljub stiskam sedanjega časa

»Vaše romanje je znamenje želje po obnovi vere, krepitvi vezi in občestva z rimskim škofom ter pričevanju o upanju, ki ne razočara, saj je rojeno iz Kristusove ljubezni, ki jo je Sveti Duh izlil v naša srca (prim. Rim 5,5),« je dejal papež na začetku govora.

»Jubilej nas vabi, da postanemo romarji tega upanja skozi vse življenje, kljub stiskam sedanjega trenutka. Pot v Rim s prehodom skozi sveta vrata in postanki pri grobovih apostolov in mučencev je simbol te vsakodnevne hoje, ki se steguje proti večnosti, kjer bo Gospod obrisal vsako solzo in ne bo več smrti, žalovanja, žalosti in bolečine.«

(@Vatican Media)

Priložnost za rast v zaupanju in izročitvi Bogu

Papež je zbranim ukrajinskim romarjem dejal, da prihajajo iz dežele, ki je bogata s krščansko vero, rodovitna z evangelijskim pričevanjem mnogih svetnikov in svetnic ter prepojena s krvjo mnogih mučencev, ki so z darovanjem lastnega življenja skozi stoletja zapečatili zvestobo apostolu Petru in njegovim naslednikom.

»Predragi, krščanska vera je zaklad, ki ga je treba deliti. Vsak čas s sabo prinaša težave, napore in izzive, a prav tako priložnost za rast v zaupanju in izročitvi Bogu.«

Zaupati, da je Bog z nami

»Vera vašega naroda je zdaj na težki preizkušnji. Od kar se je začela vojna so se mnogi med vami zagotovo vprašali: Gospod, zakaj vse to? Kje si? Kaj moramo storiti, da rešimo svoje družine, naše domove in našo domovino? Verovati ne pomeni, da imamo že vse odgovore, ampak pomeni zaupati, da je Bog z nami in nam daje svojo milost, da bo On izgovoril zadnjo besedo in bo življenje premagalo smrt,« je dejal sveti oče.

(@Vatican Media)

Reči »da« lahko danes pomaga odpreti nova obzorja

Kot je dodal, nam Devica Marija, ki je zelo ljuba ukrajinskemu ljudstvu in je s svojim ponižnim in pogumnim »da« odprla vrata za odrešenje sveta, »zagotavlja, da lahko tudi naš preprost in iskren “da”, postane v Božjih rokah orodje za uresničitev nečesa velikega«. Spodbudil je, naj »potrjeni v veri s strani Petrovega naslednika« to vero podelijo s svojimi dragimi, sodržavljani in vsemi, ki jih bodo srečali: »Reči “da” lahko danes pomaga odpreti nova obzorja vere, upanja in miru, zlasti vsem tistim, ki so v bolečini.«

Pogled usmerjen v Jezusa, ki je naše rešenje

Papež Leon XIV. je izrazil svojo bližino mučeni Ukrajini, otrokom, mladim, ostarelim in na poseben način družinam, ki žalujejo za svojimi bližnjimi. »Z vami delim bolečino zaradi zapornikov in žrtev te nesmiselne vojne. Gospodu izročam vaše namene, vaše napore in vsakodneve tragedije, zlasti pa želje po miru in veselju. Spodbujam vas, da hodite skupaj, pastirji in verniki, ter imate pogled usmerjen v Jezusa, ki je naše rešenje. Naj vas vodi in varuje Devica Marija, ki je Mati upanja prav zaradi svoje pridruženosti Sinovemu trpljenju. Iz srca blagoslavljam vse vas, vaše družine, vašo Cerkev in vaš narod.«