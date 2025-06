Sveti oče minoritom in trinitarcem: Za Jezusom hoditi brez zadržkov

S papežem so se srečali minoriti in trinitarci, ki se udeležujejo generalnih kapitljev svojih redovnih skupnosti. Spregovoril je o hoji za Jezusom brez zadržkov, brez drugih ciljev, brez dvoumnosti in pretvarjanja; o služenju, kjer je predstojnik služabnik vseh; o molitvi in skrbi za tiste, ki so preganjani zaradi svoje vere. »Ne sme nas gnati naš osebni interes, ampak Kristusov,« je dejal. Prisluhniti je treba Svetemu Duhu v glasu bratov.

Govor papeža Leona XIV. članom generalnih kapitljev Reda manjših bratov minoritov in Reda Presvete Trojice (20. junij 2025)



V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Mir z vami!

Dobrodošli, dragi bratje in sestre! Posebej pozdravljam generalna predstojnika – oba sta bila potrjena –, svetovalce in udeležence kapitlja Reda manjših bratov minoritov in Reda Presvete Trojice ter tudi predstavnike obeh tretjih redov in laikov.

Da lahko skupaj sprejmem minorite in trinitarce, me je spomnilo na poslikavo, ki se nahaja v absidi bazilike svetega Janeza v Lateranu in upodablja avdienco, na katero nas lahko spomni tudi današnje srečanje. Poslikava namreč prikazuje papeža Inocenca III., ki skupaj sprejme svetega Frančiška in svetega Juana de Mato, da bi počastil njun velik prispevek k reformi redovnega življenja.

Zanimivo je opaziti, da je sveti Frančišek upodobljen kleče z ogromno odprto knjigo, kot da bi papežu hotel reči: »Vaša Svetost, le to Vas prosim, da bi lahko živel vodilo svetega evangelija sine glossa (prim. Test 14-15). Sveti Juan de Mata pa stoji in v rokah drži redovno Vodilo, ki ga je pripravil skupaj z papežem. Sveti Frančišek pokaže svojo poslušnost Cerkvi, s tem ko predstavi svoj načrt kot božji dar in ne kot nekaj svojega, sveti Juan de Mata pa po študiju in razločevanju pokaže odobreno besedilo kot vrhunec dela, nujno potrebnega za uresničitev namena, ki ga je navdihnil Bog. Ti dve drži, ki si še zdaleč nista nasprotni, se bosta medsebojno osvetljevali in postali vodilna smer za služenje, ki ga je od takrat Sveti sedež opravljal v korist vseh karizem.

(@Vatican Media)

Bog teh dveh svetnikov ni navdihnil le za duhovno pot služenja, ampak tudi za željo, da se posvetujeta s Petrovim naslednikom o daru, prejetem od Svetega Duha, da bi ga dala na razpolago Cerkvi. Sveti Frančišek papežu spregovori o potrebi po hoji za Jezusom brez zadržkov, brez drugih ciljev, brez dvoumnosti in pretvarjanja. Sveti Juan de Mata je to resnico izrazil z besedami, ki se bodo pozneje pokazale za temeljne in ki jih bo sveti Frančišek sprejel za svoje. Lep primer tega bo življenje »brez ničesar svojega«, brez ničesar »skritega v žepu ali srcu«, kot je to izpostavil papež Frančišek (prim. govor kanonikinjam reda Svetega Duha, 5. december 2024). Drugi izraz izraža potrebo, da se ta predanost spremeni v služenje, da se predstojnika dojema kot služabnika, torej tistega, ki postane najmanjši, da bi bil služabnik vseh. Zanimivo je opaziti, kako je stavek iz svetega Mateja (prim. Mt 20,27) vplival na besednjak vsega redovnega življenja, saj imenovanje predstojnik, učitelj, magister ali služabnik oblikuje celotno pojmovanje oblasti kot službe.

Da bi ta dar uresničili, ste se vi trinitarci želeli osredotočiti na cilj vašega inštituta: prinašati tolažbo tistim, ki svoje vere ne morejo živeti v svobodi. V teh mesecih ste to željo spremenili v molitev ter pri tem sledili besedam svetega Pavla: »Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni« (2 Kor 4,9), ki tudi navdihujejo geslo vašega kapitlja. Pridružujem se tej molitvi in tudi jaz prosim Troedinega Boga, da bi bil to eden od sadov vašega zasedanja: da se v svojih molitvah in svojem vsakodnevnem prizadevanju ne nehate spominjati tistih, ki so preganjani zaradi svoje vere. Ta tretji del, ki se nanaša na preganjanje, je po učenju svetega Avguština Božji del in je del, ki zaznamuje poklicanost osvoboditelja svojega ljudstva (prim. Questioni sull’Eptateuco, lib. II, 15). Poleg tega bo ta napetost do članov Cerkve, ki najbolj trpijo, pritegnila pogled posvečenih, vernikov in ljudi dobre volje k tej realnosti ter vas ohranila na razpolago za obmejne službe, ki jih opravljate na Arabskem polotoku, Bližnjem vzhodu, v Afriki in na indijski podcelini.

(@Vatican Media)

Drugi bistveni element tega vašega kapitlja, manjši bratje minoriti, je bil razločevanje o pravilih generalnih in provincialnih kapitljev, da bi se na njih »govorilo o Božjih stvareh«. Ne sme nas gnati naš osebni interes, ampak Kristusov; poslušati moramo predvsem njegovega Duha, da bi »v sedanjosti pisali prihodnost« – kot pravi geslo vašega kapitlja. Prisluhniti mu moramo v glasu bratov, v razločevanju skupnosti, v pozornosti do znamenj časov, v pozivih učiteljstva. Dragi sinovi svetega Frančiška Asiškega, ob osemstoletnici nastanka Hvalnice stvarstva ali Sončne pesmi vas pozivam, da ste vsak osebno in v vsaki od svojih bratskih skupnosti živi poziv k prvenstvu slavljenja Boga v krščanskem življenju. In ne želim pozabiti, da vi minoriti praznujete obletnico vaše ponovne prisotnosti na Daljnem vzhodu.

Predragi, to srečanje bi rad sklenil s Hvalnico Bogu Najvišjemu, ki jo je napisal sveti Frančišek: »Ti si sveti, Gospod, edini Bog, ki delaš čudovite stvari. Ti si močan, Ti si velik, Ti si najvišji, Ti si vsemogočni kralj, Ti, sveti Oče, kralj nebes in zemlje« (Fonti Francescane, 261).

Hvala vsem vam in Bog naj vas blagoslovi!