Papež madagaskarskim škofom: Prižgati nova obzorja upanja, ki ga daje Kristus

Na jubilejnem romanju v Rimu se mudijo madagaskarski škofje, ki so se v ponedeljek, 16. junija, srečali tudi s papežem Leonom XIV.. Njihovo skupno romanje je opisal kot »znamenje edinosti«: so romarji upanja najprej sami zase, nato pa tudi za svoje ljudstvo, da bi Cerkev na Madagskarju po njih prejela milost hoje v upanju, ki je Jezus Kristus.

Romarji upanja – zase in za Božje ljudstvo

Sveti oče je izrazil zadovoljstvo nad njihovim prvim srečanjem, ki je »priložnost za bratstvo v Kristusu«, ter izrazil občudovanje, ker so ne odločili priti v Rim vsi skupaj kot škofje Cerkve na Madagaskarju. »To je lepo znamenje edinosti, že vzpostavljene z dragim papežem Frančiškom, katerega duhovno navzočnost čutimo tudi v tem trenutku,« pri čemer je spomnil, na Frančiškov obisk Madagaskarja leta 2019 ter na obisk ad limina apostolorum tri leta pozneje, letos pa jih je sklical jubilej.

»Lepo je, da ste postali romarji upanja, skupaj s tisoči in tisoči vernikov, ki vsak dan prestopijo sveta vrata papeških bazilik. Predvsem ste romarji upanja sami zase: vi, ki ste pastirji, ste se spomnili, da ste najprej ovce črede, ki jim Kristus pravi: “Jaz sem vrata za ovce. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo” (Jn 10, 7.9). Obenem pa ste postali romarji upanja za svoje ljudstvo, za družine, otroke, mlade; da bi Cerkve na Madagaskarju po vas prejele milost hoje v upanju, ki je Jezus Kristus.«

(@Vatican Media)

Skrb za duhovnike in posvečene

Papež je v nadaljevanju izpostavil, da je bližina madagaskarskih škofov Božjemu ljudstvu »živo znamenje evangelija«: »Vsakega od vas spodbujam, da v svoji škofovski službi skrbite za duhovnike, ki so vaši prvi sodelavci in najbližji bratje, ter za redovnike in redovnice, ki se posvečajo služenju.«

Misijonarska živost kot dediščina pričevanja svetnikov

Prav tako je izpostavil »misijonarsko živost« madagaskarskih krajevnih Cerkva, ki so »dediščina pričevanja svetnikov, ki so v to daljno deželo prinesli evangelij in se niso bali ne zavrnitve ne preganjanja«. Posebej je spomnil na Henrija de Solagesa, »prvega misijonarja, ki se ni dopustil, da bi mu neuspeh in zapor vzela pogum, in na svetega mučenca Jacquesa Berthieuja, katerega kri je bila seme kristjanov na Madagaskarju. »Naj vas njun zgled še naprej krepi pri darovanju samih sebe Kristusu in njegovi Cerkvi med uspehi in pastoralnimi preizkušnjami, ki jih doživljate, da bi dosegli Božje ljudstvo v različnih stvarnostih vaših škofij!«

(@Vatican Media)

Skrb za revne, odpirati nova obzorja upanja

Papež je škofe pozval, naj svojega pogleda ne umaknejo z revnih, ki so »središče evangelija in prvi prejemniki oznanila dobre novice«: »V njih prepoznavajte Kristusovo obličje in naj vaše pastoralno delovanje vedno podpira konkretna skrb za najmanjše. Vaše služenje v tem jubileju naj jim onkraj preizkušenj pomaga prižgati vedno nova obzorja upanja, ki ga daje Kristus.«

Varovati stvarstvo s pravičnostjo in mirom

Sklicujoč se na papeža Frančiška je sveti oče škofe povabil, naj skrbijo tudi za naš skupni dom, ohranjajo lepoto svojega velikega otoka, katerega lepota in krhkost sta jim zaupana: »Skrb za naš dom je sestavni del vašega preroškega poslanstva. Skrbite za stvarstvo, ki ječi, in učite svoje vernike, da ga varujejo s pravičnostjo in mirom.«

»Dragi bratje, nadaljujte svoje služenje s pogumom in upanjem,« je še dejal papež Leon XIV. in jim zagotovil svojo molitev in naklonjenost.