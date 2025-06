Papež Leon XIV.: V Cerkvi vzpostaviti kulturo preventive pred zlorabami

Sveti oče v sporočilu, namenjenem »Projektu Ugaz« v Peruju, poudarja prizadevanje Cerkve na področju preprečevanja vseh oblik zlorab ter izpostavlja delo raziskovalnih novinarjev, ki »s pogumom, potrpežljivostjo in zvestobo resnici osvetljujejo obličje Cerkve, ki je ranjeno, a polno upanja«.

Papež poudari, da je v vsej Cerkvi treba »ukoreniniti kulturo preventive, ki ne tolerira nobene oblike zlorab: ne moči ali oblasti, ne vesti ali duhovnosti, ne spolne zlorabe«. Zahvali se perujskim novinarjem, ki so sodelovali pri preiskavah o zlorabah v Cerkvi in podali ustrezne ovadbe: »Rad bi se zahvalil tistim, ki so vztrajali v tej zadevi, tudi ko so bili prezrti, diskvalificirani ali celo sodno preganjani.«

Projekt Ugaz

Sporočilo svetega očeta je v okviru gledališke predstave »Projekt Ugaz«, ki se je uprizarjala v Limi od 3. do 20. junija, prebral monsinjor Jordi Bertomeu z Dikasterija za nauk vere in apostolski komisar, zadolžen za zadevo »Sodalicio«.

»Projekt Ugaz« je posvečen novinarki Paoli Ugaz, ki je v Peruju znana po svojem preiskovalnem delu proti Društvu krščanskega življenja, znanem kot »Sodalicio«, ki je v preteklosti veljalo za eno najmočnejših gibanj v vsej Latinski Ameriki. Papež Frančišek je 14. aprila 2024 potrdil dekret o izbrisu gibanja zaradi primerov različnih vrst zlorab in korupcije v njem, začenši s samim vrhom vodstva in ustanoviteljem Luisom Figarijem, potem ko je po temeljiti preiskavi Svetega sedeža bilo potrjeno »pomanjkanje ustanovitvene karizme«.

Papež Leon XIV. in Paola Ugaz med avdienco z novinarji, 12. maja 2025 (@Vatican Media)

Boj za pravičnost je tudi boj Cerkve

»Projekt Ugaz« daje »glas in obraz predolgo zamolčani bolečini«, zapiše sveti oče in doda, da ni le gledališka predstava, ampak je »spomin, obsodba in predvsem dejanje pravičnosti«. Z njo »žrtve nekdanje duhovne družine Sodalicio in novinarji, ki so jih spremljali – s pogumom, potrpežljivostjo in zvestobo resnici –, osvetljujejo ranjeno, a upanja polno obličje Cerkve«.

»Vaš boj za pravičnost je tudi boj Cerkve«, kajti »vera, ki se ne dotika ran človeškega telesa in duše, je vera, ki še ne pozna evangelija«. »Danes to rano prepoznavamo v številnih otrocih, mladih in odraslih, ki so bili izdani tam, kjer so iskali tolažbo, pa tudi v tistih, ki so tvegali svojo svobodo in svoje ime, da resnica ne bi bila pokopana.«

Spreobrnjenje ni retorika, temveč konkretna pot

Papež se zahvali vsem, ki so »vztrajali v tej zadevi, čeprav so bili prezrti, diskvalificirani ali celo sodno preganjani«, ter navede papeža Frančiška, ki je v Pismu Božjemu ljudstvu avgusta 2018 zapisal: »Bolečina žrtev in njihovih družin je tudi naša bolečina, zato moramo nujno še bolj okrepiti svoja prizadevanja, da bi zagotovili varstvo mladoletnih in ranljivih odraslih.« V istem pismu je vse pozval h globokemu cerkvenemu spreobrnjenju. »To spreobrnjenje ni retorika, temveč konkretna pot ponižnosti, resnice in pokore,« izpostavi Leon XIV..

Preventiva in skrb sta srce evangelija

Poudari, da je v Cerkvi nujno treba ukoreniniti »kulturo preprečevanja«: »Preventiva in skrb, nista pastoralna strategija: sta srce evangelija. V celotni Cerkvi je nujno ukoreniniti kulturo preventive, ki ne dopušča nobene oblike zlorabe – ne moči ali oblasti, ne vesti ali duhovne in ne spolne. Ta kultura bo pristna le, če se bo rodila iz aktivne budnosti, preglednih postopkov in iskrenega poslušanja tistih, ki so bili prizadeti.«

»Za to potrebujemo novinarje,« nadaljuje sveti oče in se zahvaljuje Paoli Ugaz, da je 10. novembra 2022 odšla k papežu Frančišku in ga prosila za zaščito pred krivičnimi napadi, ki jih je bila skupaj s še tremi novinarji, Pedrom Salinasom, Danielom Yoverom in Patricio Lachiro, deležna zaradi razkrivanja zlorab, ki jih je zagrešila cerkvena skupina, ki je nastala v Peruju, a bila navzoča še v drugih državah. Med številnimi žrtvami zlorab so bile tudi žrtve ekonomskih zlorab, namreč prebivalci vasi Catacaosa in Castille.

Paola Ugaz

Zaščititi svobodno in etično novinarstvo

Papež spomni na svoje srečanje z novinarji na začetku svojega pontifikata, 12. maja, ko je poudaril, da »resnica ni last nikogar, ampak je odgovornost vseh, da jo iščejo, jo varujejo in ji služijo«. To srečanje je bilo več kot le uradni pozdrav: bilo je »potrditev svetega poslanstva tistih, ki s svojim novinarskim poklicem postanejo mostovi med dejstvi in zavestjo ljudi. Tudi z velikimi težavami.«

»Danes z zaskrbljenostjo in upanjem ponovno dvigujem svoj glas, ko gledam na svoje ljubljeno ljudstvo v Peruju. V tem času globokih institucionalnih in družbenih napetosti je obramba svobodnega in etičnega novinarstva ne le dejanje pravičnosti, temveč tudi dolžnost vseh, ki si želijo trdne in participativne demokracije. Kultura srečevanja ne temelji na praznih govorih ali prirejenih zgodbah, temveč na dejstvih, ki se povedo objektivno, dosledno, spoštljivo in pogumno.«

Bodite sejalci svetlobe sredi senc

Papež poziva perujske oblasti, civilno družbo in vse državljane, naj zaščitijo tiste, ki –od manjših radijskih postaj do velikih medijev, od podeželja do prestolnice – poročajo pošteno in pogumno: »Če je novinar utišan, je demokratična duša države oslabljena. Svoboda tiska je neodtujljiva skupna dobrina. Tisti, ki to poklicanost opravljajo po svoji vesti, ne smejo videti, da bi njihov glas utišali drobni interesi ali strah pred resnico.«

Sveti oče vsem, ki v Peruju delajo na področju medijev in komunikacije »s pastoralno naklonjenostjo« pravi: »Ne bojte se. S svojim delom ste lahko obrtniki miru, enotnosti in socialnega dialoga. Bodite sejalci svetlobe sredi senc. Zato molim, da bi bilo to delo dejanje spomina, pa tudi preroško znamenje. Naj prebuja srca in vest ter nam pomaga graditi Cerkev, v kateri nihče več ne sme trpeti v tišini in v kateri resnica ni grožnja, temveč pot k osvoboditvi.«