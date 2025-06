Papež Leon XIV.: Spreobrnjenje, misijonska gorečnost in toplina usmiljenja

Prizadevanje za spreobrnjenje, navdušenje za misijonstvo in toplina usmiljenja so tri sijoče razsežnosti, ki kažejo na lepoto Cerkve in o katerih je govoril papež Leon XIV. med srečanjem s tremi cerkvenimi ustanovami: Družbo afriških misijonov, Tretjim regularnim redom svetega Frančiška (OFS) in Inštitutom služabnikov Paraklita. Njihovi generalni predstojniki, vodstvo in ostali člani so namreč v teh dneh zbrani na generalnih kapitljih svojih ustanov.

Govor papeža Leona XIV., 6. junij 2025



V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami.

Dragi bratje in sestre, dobrodošli!

Pozdravljam prisotne generalne predstojnike, zlasti pravkar izvoljenega, člane vodstvenih organov in vse vas, ki pripadate Tretjemu regularnemu redu svetega Frančiška, Družbi afriških misijonov in Inštitutu služabnikov Paraklita.

Mnogi med vami prihajate na to srečanje v okviru vašega generalnega kapitlja, v trenutku, ki je pomemben za vaše življenje in za življenje vse Cerkve. Gospoda torej prosimo zlasti za vaše ustanove in vse posvečene osebe, »da bi kot edini in najvišji cilj imeli Boga, združili kontemplacijo, po kateri se z duhom in srcem oklepajo Boga, z apostolsko gorečnostjo, s katero si prizadevajo sodelovati v delu odrešenja« (Drugi ekumenski koncil, odlok Perfectae caritatis, 5).

Vi tukaj predstavljate tri karizmatične stvarnosti, ki so nastale v različnih zgodovinskih trenutkih Cerkve kot odgovor na nepredvidene potrebe različnih vrst, vendar pa združene in dopolnjujoče se v harmonični lepoti Kristusovega mističnega Telesa (prim. dogmatična konstitucija Lumen gentium, 7).

Med tukaj prisotnimi je najstarejša ustanovitev Tretjega regularnega reda svetega Frančiška, katerega začetki segajo v čas samega asiškega svetnika, pozneje pa ga je v red povzdignil papež Nikolaj V. (prim. Bolla Pastoralis officii, 20. julij 1447). Teme, ki jih obravnavate na 113. generalnem kapitlju – skupno življenje, formacija, poklici – se nanašajo na celotno veliko Božjo družino. Pomembno pa je, da jih – kot pravi naslov, ki ste ga izbrali za svoje delo – obravnavate v luči vaše »spokorniške« karizme. To nas namreč spominja, da lahko – kot se glasijo besede samega svetega Frančiška – le z nenehno potjo spreobrnjenja bratom ponudimo »dišeče besede našega Gospoda, Jezusa Kristusa« (Prvo pismo vernikom, 19).

Poznejšega datuma je Družba afriških misijonov, ki jo je 8. decembra 1856 ustanovil častitljivi škof Melchior de Marion Brésillac in je znamenje misijonarskosti, ki je v samem središču življenja Cerkve (prim. Frančišek, apostolska spodbuda Evangelii gaudium, 273). Zgodovina vaše ustanove, dragi bratje, lepo pričuje to resnico: zvestoba misijonstvu vam je s premagovanjem tisočih težav skozi čas, znotraj in zunaj vaših skupnosti, omogočala, da ste rasli in iz težav celo črpali priložnost in navdih za odhod proti novim apostolskim obzorjem v Afriki in drugih delih sveta. Zelo lepa je spodbuda, ki vam jo je zapustil ustanovitelj, da bi pri oznanjevanju ostali zvesti preprostosti evangeljskega pridiganja in obenem vedno pripravljeni sprejeti »norost križa« (prim. 1 Kor 1,17-25): preprosti in mirni, tudi pred nerazumevanjem in zasmehovanjem sveta. Svobodni od vsakršnega pogojevanja, saj ste »napolnjeni« s Kristusom, in sposobni voditi brate v srečanje z Njim, ker va žene en sam navdih: vsemu svetu oznanjati njegov evangelij (prim. Fil 1,12-14.21). Kakšno veliko znamenje za vso Cerkev in za ves svet!

In tako smo prišli do najmlajše ustanove, služabnikov Paraklita. Služabniki tistega Duha, ki prebiva v nas (prim. Rim 8,9) po daru krsta in ki zdravi »quod est saucium« – to, kar je ranjeno –, kot bomo čez nekaj dni peli v binkoštni slednici. Služabniki Duha, ki ozdravlja: takšne vas je želel oče Gerald Fitzgerald, ki je leta 1942, dal začetek vašemu delu za oskrbo duhovnikov v težavah, »Pro Christo sacerdote«, kot se glasi vaše geslo (prim. Konstitucije 4,4). Od takrat na različnih delih sveta opravljate svojo službo ponižne, potrpežljive, delikatne in diskretne bližine osebam, ki so globoko ranjene, ter jim nudite terapevtske poti, ko preprosto in intenzivno duhovno življenje, osebno in skupnostno, pridružujete visoko usposobljeni strokovni pomoči, različni glede na potrebe. Tudi vaša prisotnost nas spominja na nekaj zelo pomembnega: da smo vsi mi, čeprav poklicani biti za brate in sestre služabniki Kristusa, zdravnika duš (prim. Lk 5,31-32), najprej in predvsem bolniki, ki potrebujejo ozdravljenje. Kot je rekel sveti Avguštin in uporabil podobo barke, vsi mi »imamo v tem življenju razpoke, lastne naši smrtnosti in krhkosti, skozi katere vstopa greh po valovih tega stoletja« (Govor 278, 13,13). Škof iz Hipona pa predlaga zdravilo za to zlo: »Da bi se izpraznili in se ne bi potopili – pravi –, podajmo roko ... temu pozivu ... Odpustimo!« Odpustimo, da bi povsod, »v naših župnijah, skupnostih, združenjih in gibanjih, skratka, kjerkoli so kristjani, ... [lahko] vsak našel oazo usmiljenja« (Frančišek, bula Misericordiae Vultus, 11. april 2015, 12).

Preljubi, hvala za vaš obisk, ki nam danes v tej dvorani kaže Cerkev v treh sijočih razsežnostih njene lepote: prizadevanje za spreobrnjenje, navdušenje za misijonstvo in toplino usmiljenja. Hvala za vaše veliko delo, ki ga opravljate po vsem svetu. Blagoslavljam vas in molim za vas med to devetdnevnico pred binkoštmi, da bi lahko bili vedno bolj poslušna orodja Svetega Duha v skladu z Božjimi načrti. Hvala.