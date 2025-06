Papež Leon XIV. sprejel predstavnike Nacionalne italijansko-ameriške fundacije ob njihovi 50. obletnici

V sredo, 4. junija 2025, pred splošno avdienco na Trgu sv. Petra je sveti oče Leon XIV. sprejel v avdienco v mali dvorani avle Pavla VI. predstavnike Nacionalne italijansko-ameriške fundacije ob petdeseti obletnici njenega obstoja.

Papež Leon XIV.

Pozdrav njegove svetosti papeža Leona XIV.

Nacionalni italijansko-ameriški fundaciji

ob petdeseti obletnici

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. [Amen.]

Mir z vami. [In s tvojim Duhom.]

Dobrodošli vsi, prosim sedite. Še enkrat, dober dan, veselim se srečanja z vami. Opravičujem se, da ste morali čakati. Vatikanski sistem razporejanja je pripravil štiri avdience hkrati. In na ta način, na žalost, morate počakati name in ne obratno, ampak ... Najprej bom vam posredoval svoje sporočilo, nato pa vas bom z veseljem pozdravil vsakega posebej, nato pa imam splošno avdienco na Trgu sv. Petra, ki sledi temu, tako da ...

Dragi bratje in sestre, z veseljem vas pozdravljam, člane upravnega odbora Nacionalne italijansko-ameriške fundacije, saj vaša organizacija praznuje svojo petdeseto obletnico. Kot dobro veste, na desetine milijonov Američanov se ponosno sklicuje na svojo italijansko kulturno dediščino, čeprav so njihovi predniki prispeli v Združene države Amerike pred več generacijami. Vaše delo pri nadaljnjem izobraževanju mladih o italijanski kulturi in zgodovini ter zagotavljanje štipendij in druge karitativne pomoči v obeh državah pomaga ohranjati vzajemno koristno in konkretno povezavo med obema narodoma.

Zaščitni znak mnogih, ki so se iz Italije priselili v Združene države, je bila njihova katoliška vera z bogato tradicijo ljudske pobožnosti in pobožnosti, ki so jih nadaljevali v svoji novi državi. Ta vera jih je podpirala v težkih trenutkih, tudi ko so prispeli z občutkom upanja na uspešno prihodnost v novi državi. Vaš obisk v Vatikanu poteka v jubilejnem letu, ki je osredotočeno na upanje, ki »prebiva kot želja in pričakovanje dobrih stvari, ki prihajajo, čeprav ne vemo, kaj lahko prinese prihodnost« (Spes Non Confundit, 1). V dobi, ki jo obdajajo številni izzivi, naj vam čas tukaj, v mestu, ki ga zaznamujejo grobovi apostolov Petra in Pavla ter mnogih svetnikov, ki so krepili Cerkev v težkih obdobjih zgodovine, obnovi upanje in zaupanje v prihodnost. Molim, da bi vsak izmed vas in vaše družine vedno cenili bogato duhovno in kulturno zapuščino, ki ste jo podedovali od tistih, ki so odšli pred vami.

S temi čustvi vam z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vaše družine, na vse vaše drage. Hvala.

Blagoslov je napisan v latinščini, vendar mislim, da ga lahko opravimo v angleščini ...

Gospod z vami. [In s tvojim Duhom]

Naj blagoslov Vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha pride nad vse vas in ostane z vami za vedno. Amen.