Leon XIV.: Prisluhniti Božji besedi in jo v spreminjajoči se kulturi postaviti na svetlo

V soboto, 28. junija 2025, se je papež srečal z udeleženci generalnega kapitlja valambrozijanske kongregacije reda svetega Benedikta. »Naj vas nič ne zadržuje pred prvotno potrebo po reformi, prenovi in poenostavitvi tistega krščanskega življenja, ki lahko še vedno razširi obzorja in dih vsakega človeškega življenja,« jih je spodbudil.

Izzive našega časa naseliti v Božjo besedo

Leon XIV. se je zahvalil za dar njihovega meniškega življenja, ki »vso Cerkev poziva k prvenstvu Boga, ki je vir veselja in načelo osebne in družbene spremembe«. Spomnil je na njihove začetke, ko je sveti Janez Gualberto bil pokoren poklicanosti k večji pristnosti, ter dejal, da se »ponovno nahajamo na začetku tisočletja, ko se zdi, da se ves svet med mnogimi strahovi preoblikuje«. »Ne gre za to, da bi opustili izzive našega časa, temveč da bi jih naselili z globino nekoga, ki zna ustvariti tišino in prisluhniti Božji besedi, da bi jo tako v spreminjajoči se kulturi postavili na svetlo,« je zatrdil papež.

Prenova tistega krščanskega življenja, ki lahko še vedno razširi obzorja

Nadaljeval je, da lahko krhkost njihovih začetkov »navdihne in tolaži sedanje krhkosti«: »Pogosto smo manj močni kot v preteklosti, manj mladi in številni, včasih ranjeni zaradi človeških omejitev in napak, a evangelij, ki smo ga sprejeli sine glossa, ne bo nikoli nehal širiti vonja svoje lepote. Naj vas v korist vseh nič ne zadržuje pred prvotno potrebo po reformi, prenovi in poenostavitvi tistega krščanskega življenja, ki lahko še vedno razširi obzorja in dih vsakega človeškega življenja.«

(@VATICAN MEDIA)

Vrnitev k pristnim izvirom molitve in apostolata

Papež je spomnil na svetega Pavla VI., ki je že leta 1973 o začetkih valambrozijanske kongregacije in njihovem ustanovitelju rekel, da je »želel novum institutum, ki bi se vrnil k pristnim izvirom molitve in apostolata, kot so to storili apostoli, cerkveni očetje in sveti Benedikt«. Prvi bratje, ki so se zbirali okoli svetega Gualberta v Vallombrosi so »iskali in našli tisto nova conversio, ki so ga čutili kot vir osebnega posvečenja, a se je izkazalo tudi za kvas novega življenja«.

Pavel VI. je »vztrajal na aktualnosti tistih začetkov« ter dejal, da sta prenova redov in posodobitev Cerkve na splošno v kleru in laikatu najbolj živi in vznemirljivi točki koncila in pokocila«.

Bodite pozorni in gostoljubni pričevalci

Leon XIV. je spomnil tudi na papeža Frančiška, ki je »neutrudno pozival vse nas, naj nadaljujemo prenovo Cerkve v skladu z drugim vatikanskim koncilom«. »Ta od nas še vedno zahteva, da premagamo samoreferenčnost, da smo revnejši in prisluhnemo revnim, da okrepimo vezi občestva. Še posebej naj vam občestvo z drugimi kongregacijami hčera in sinov svetega Benedikta pomaga, da boste v dialogu s sodobnim svetom ostali zvesti Vodilu. Vedno novo je namreč iskanje duhovnosti, v kateri se molitev, delo in veselje prepletajo v zvestobi vsakdanjim krajem in stvarem. Bodite pozorni in gostoljubni pričevalci,« je sklenil sveti oče.