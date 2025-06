Papež Leon XIV. na Trgu sv. Petra nagovoril zbrane in z njimi zmolil Angel Gospodov

Papež Leon XIV. se je po sveti maši v vatikanski baziliki napotil na Trg sv. Petra, kjer je s papamobilom napravil obhod in pozdravil navzoče. Ob 12. uri se je povzpel na oder, pripravljen za avdience in nagovoril zbrane. Zatem je skupaj z zbrano množico zmolil opoldansko molitev Angel Gospodov.

Papež Leon XIV.

Jubilej športa

Dragi bratje in sestre, dober dan! Pravkar smo sklenili evharistično slavje ob jubileju športa, zdaj pa z veseljem pozdravljam vse vas, športnike vseh starosti in iz vseh okolij! Pozivam vas, da živite športno dejavnost, tudi na tekmovalni ravni, vedno z duhom radodarnosti, z duhom »igre« v plemenitem pomenu besede, kajti v igri in zdravi zabavi je človek podoben svojemu Stvarniku.

Poudaril bi tudi, da je šport pot za izgradnjo miru, saj je šola spoštovanja in zvestobe, ki krepi kulturo srečanja in bratstva. Sestre in bratje, spodbujam vas, da zavestno prakticirate ta slog in nasprotujete vsaki obliki nasilja in zatiranja.

Današnji svet ga tako zelo potrebuje! Pravzaprav obstaja veliko oboroženih spopadov. V Mjanmaru se kljub prekinitvi ognja nadaljujejo spopadi, ki povzročajo škodo tudi na civilni infrastrukturi. Vse strani vabim, da stopijo na pot vključujočega dialoga, ki edino lahko vodi do mirne in stabilne rešitve.

Masaker kristjanov v Nigeriji

V noči med 13. in 14. junijem se je v mestu Yelwata, v lokalnem vladnem območju Gouma, v zvezni državi Benue v Nigeriji, zgodil strašen masaker, v katerem je bilo s skrajno okrutnostjo ubitih okoli 200 ljudi, med katerimi je bila večina notranje razseljenih oseb, ki jih je gostil lokalni katoliški misijon. Molim, da bodo varnost, pravičnost in mir prevladali v Nigeriji, ljubljeni državi, ki jo tako prizadevajo različne oblike nasilja. Na poseben način molim za podeželske krščanske skupnosti zvezne države Benue, ki so nenehne žrtve nasilja.

V Sudanu smrt duhovnika Lukea Jumuja

Mislim tudi na Republiko Sudan, ki jo že več kot dve leti opustoši nasilje. Prejel sem žalostno novico o smrti duhovnika Lukea Jumuja, župnika El Fasherja, žrtve bombardiranja. Medtem ko zagotavljam svoje molitve zanj in za vse žrtve, ponovno pozivam bojevnike naj se ustavijo, zaščitijo civiliste in sodelujejo v dialogu za mir. Mednarodno skupnost pozivam, naj okrepi prizadevanja za zagotovitev vsaj nujne pomoči prebivalstvu, ki ga je resna humanitarna kriza močno prizadela. Nadaljujmo z molitvijo za mir na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in po vsem svetu.

Beatifikacija Floriberta Bwana Chuija

Danes popoldne bodo v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja razglasili za blaženega Floriberta Bwana Chuija, mladega kongovskega mučenca. Ubili so ga pri šestindvajsetih letih, ker je kot kristjan nasprotoval krivicam in branil najmanjše in uboge. Naj njegovo pričevanje vliva pogum in upanje mladim v Demokratični republiki Kongo in vsej Afriki!

Povabilo mladim

Lepo nedeljo vsem! In vam, mladim, pravim: Veselim se, da se vidimo čez mesec in pol na Jubileju mladih! Devica Marija, Kraljica miru, naj posreduje za nas.