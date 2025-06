Leon XIV. na praznik sv. Petra in Pavla o njunem zgledu cerkvenega občestva in vitalnosti vere

Papež Leon XIV. je v nedeljo, 29. junija 2025, na praznik svetih apostolov Petra in Pavla daroval v baziliki sv. Petra sveto mašo, med katero je 54 nadškofom metropolitom podelil palij. Ob papežu sta somaševala kardinal Stephen Brislin, nadškof Johannesburga (Južna Afrika), in kardinal Robert Walter McElroy, nadškof Washingtona (ZDA). Na slovesnosti je bil na prošnjo carigrajskega patriarha Bartolomeja prisoten tudi metropolit Emanuel iz Kalcedona (Konstantinopelski patriarhat).

Papež Leon XIV.

Homilija

Dragi bratje in sestre, danes praznujemo dva brata v veri, Petra in Pavla, ki ju priznavamo kot stebra Cerkve in častimo kot zavetnika škofije in mesta Rima. Zgodovina teh dveh apostolov nagovarja od blizu tudi nas, skupnost Gospodovih učencev, ki romajo v našem času. Še posebej bi rad ob pogledu na njuno pričevanje poudaril dva vidika: cerkveno občestvo in vitalnost vere.

Najprej cerkveno občestvo. Liturgija tega slovesnega dne nam namreč pokaže, kako sta bila Peter in Pavel poklicana živeti eno samo usodo, torej mučeništvo, ki ju je dokončno povezala s Kristusom. V prvem berilu najdemo Petra, ki v zaporu čaka na izvršitev obsodbe (prim. Apd 12,1–11); v drugem apostol Pavel, prav tako vklenjen, v nekakšni oporoki potrdi, da bo njegova kri prelita in darovana Bogu (prim. 2 Tim 4,6–8,17–18). Tako Peter kot Pavel sta dala svoje življenje za Evangelij.

Vendar pa tega občestva edine izpovedi vere nista osvojila na preprost in miren način. Apostola ga dosežeta kot cilj, do katerega sta prispela po dolgem potovanju, na katerem je vsak sprejel vero in živel apostolat na drugačen način. Njuno bratstvo v Duhu ne izbriše razlik, iz katerih sta začela: Simon je bil ribič iz Galileje, Savel pa strog intelektualec, ki je pripadal skupini farizejev; prvi takoj zapusti vse, da bi šel za Gospodom; drugi preganja kristjane, dokler ga ne preobrazi vstali Kristus; Peter oznanja predvsem Judom; Pavel je gnan, da prinese dobro novico poganom.

Med njima, kot vemo, ni manjkalo konfliktov glede odnosa s pogani, do te mere, da Pavel pravi: »Ko pa je prišel Kefa v Antiohijo, sem se mu v obraz uprl, ker je bil vreden obsojanja« (Gal 2,11). In to vprašanje, kot vemo, bo obravnaval jeruzalemski koncil, na katerem se bosta apostola ponovno soočila.

Predragi moji, zgodovina Petra in Pavla nas uči, da je občestvo, h kateremu nas Gospod kliče, harmonija glasov in obrazov ter ne izbriše svobode vsakega od njih. Naša zavetnika sta prehodila različne poti, imela različne ideje, včasih sta se soočila in trčila z evangelijsko odkritostjo. Vendar ju to ni oviralo, da bi živela concordia apostolorum, torej živo občestvo v Duhu, rodovitno harmonijo v raznolikosti. Kot pravi sveti Avguštin, »je samo en dan posvečen prazniku dveh apostolov. A tudi onadva sta bila eno. Čeprav sta pretrpela mučeništvo na različna dneva, sta bila eno« (Govor 295, 7.7).

Vse to nam zastavlja vprašanje glede poti cerkvenega občestva. Rojeva se iz spodbude Duha, združuje raznolikost in ustvarja mostove enosti v raznolikosti karizem, darov in služb. Pomembno se je naučiti živeti občestvo na ta način, kot enost v raznolikosti, tako da raznolikost darov združenih v izpovedi ene vere prispeva k oznanjevanju evangelija. Poklicani smo hoditi po tej poti, pri čemer se oziramo prav na Petra in Pavla, saj vsi potrebujemo takšno bratstvo. Cerkev ga potrebuje, potrebujejo ga odnosi med laiki in duhovniki, med duhovniki in škofi, med škofi in papežem; prav tako ga potrebuje pastoralno življenje, ekumenski dialog in prijateljski odnos, ki ga Cerkev želi ohranjati s svetom. Prizadevajmo si torej, da bomo našo raznolikost spremenili v laboratorij enosti in občestva, bratstva in sprave, da se bo vsak človek v Cerkvi s svojo osebno zgodovino naučil hoditi skupaj z drugimi.

Tudi svetnika Peter in Pavel nas sprašujeta o vitalnosti naše vere. V izkušnji učencev namreč vedno obstaja tveganje, da pademo v navade, ritualizem, pastoralne vzorce, ki se ponavljajo, ne da bi se prenovili in ne da bi se spopadli z izzivi sedanjosti. V zgodovini obeh apostolov pa nas navdihuje njuna želja, da se odpreta spremembam; da se pustita spraševati z dogodki, srečanji in konkretnimi situacijami v skupnostih; da iščeta nove poti za evangelizacijo, izhajajoč iz problemov in vprašanj, ki jih postavljajo bratje in sestre v veri.

In v središču evangelija, ki smo ga slišali, je prav vprašanje, ki ga Jezus postavlja svojim učencem in ki ga postavlja tudi nam danes, da bi lahko razločili, ali pot naše vere ohranja dinamiko in vitalnost, ali plamen odnosa z Gospodom še vedno gori: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Mt 16,15).

Vsak dan, v vsaki uri zgodovine moramo biti pozorni na to vprašanje. Če nočemo, da bi se naše biti kristjani skrčilo na zapuščino preteklosti. Kot nas je papež Frančišek pogosto opozarjal, se je pomembno izogniti tveganju utrujene in statične vere ter se vprašati: kdo je Jezus Kristus za nas danes? Kakšno mesto ima v našem življenju in delovanju Cerkve? Kako lahko v vsakdanjem življenju pričamo o tem upanju in ga oznanjamo tistim, ki jih srečujemo?

Bratje in sestre, razločevanje, ki izhaja iz teh vprašanj, omogoča naši veri in Cerkvi, da se nenehno obnavljata in preizkušata nove načine in prakse za oznanjevanje evangelija. To mora biti skupaj z občestvom naša prva želja. Danes bi se rad še posebej obrnil na Cerkev v Rimu, saj je bolj kot katera koli druga poklicana, da postane znamenje edinosti in občestva; na Cerkev, ki je goreča z živo vero, skupnost učencev, ki pričajo o veselju in tolažbi evangelija v vseh človeških situacijah.

V veselju tega občestva, h kateremu nas vabi pot svetih Petra in Pavla, pozdravljam brate nadškofe, ki danes prejemajo palij. Predragi, to znamenje, medtem ko spominja na pastoralno nalogo, ki vam je zaupana, izraža občestvo z rimskim škofom, da bi v edinosti katoliške vere vsak od vas to gojil v krajevnih Cerkvah, ki so vam zaupane.

Zatem bi rad pozdravil člane sinoda Ukrajinske grkokatoliške Cerkve. Hvala vam za vašo prisotnost tukaj in za vašo pastoralno vnemo. Naj Gospod podeli mir vašemu ljudstvu!

In z globoko hvaležnostjo pozdravljam delegacijo Ekumenskega patriarhata, ki jo je sem poslal naš najdražji brat, njegova svetost Bartolomej.

Dragi bratje in sestre, navdihnjeni s pričevanjem svetih apostolov Petra in Pavla, hodimo skupaj v veri in občestvu ter prosimo njuno priprošnjo za vse nas, za mesto Rim, za Cerkev in za ves svet.