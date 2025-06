Papež Leon XIV. kolesarjem Dirke po Italiji: Ste vzorniki mladim po vsem svetu

Zadnji dan Dirke po Italiji se je začel v Vatikanu s pozdravom in blagoslovom papeža Leona XIV., ki je kolesarje zadnje 21. etape pričakal na Trgu prvih mučencev. Najprej je segel v roko in čestital zmagovalcu Simonu Yatesu, ki si je priboril rožnato majico 108. Gira, zatem pa ostalim prvakom, Isaacu del Toru, Richardu Carapazu, Madsu Pedersenu in Lorenzu Fortunatu.

Sveti oče je 159 kolesarjev iz 29 držav nagovoril tako v italijanščini kot angleščini. »Vedite, da ste vzorniki mladim po vsem svetu,« je dejal ter izpostavil, da je kolesarstvo »zelo pomembno, kot je to šport na splošno«. »Zahvaljujem se vam za vse, kar počnete: zares ste vzorniki. Upam, da tako kot ste se naučili skrbeti za telo, bo tudi duh vedno blagoslovljen in boste vedno pozorni na celotnega človeka: telo, um, srce in duha. Bog naj vas blagoslovi.«

»Čestitam vsem in vedite, da ste tukaj v Vatikanu vedno dobrodošli, da ste vedno dobrodošli v Cerkvi, ki predstavlja Božjo ljubezen do vseh ljudi,« je dejal in jih na vožnjo po vatikanskih vrtovih pospremil z blagoslovom: »Naj vas Bog blagoslovi na tem zadnjem delu Dirke po Italiji.«

(ANSA)

Približno tri kilometrska vožja po Vatikanu je bila netekmovalne narave in je vodila mimo Doma svete Marte proti Vatikanskim muzejem po ulici Via delle Fondamenta, zavila na Marijino pot mimo samostana Mater Ecclesiae, stolpa svetega Janeza, Lurške votline in vatikanske železniške postaje. Kolesarji so Vatikan zapustili skozi Peruginova vrata ter s prihodom na italijanska tla uradno začeli dirko, najprej do Ostije, zatem pa proti cilju pri Circu Massimu v središču Rima.

Izbrano 02/06/2025 Kolesarji Dirke po Italiji v Vatikanu: šport kot življenje in duhovnost Kolesarski prvaki letošnje Dirke po Italiji so za vatikanske medije spregovorili o edinstvenosti dogodka, ki se je začel v Vatikanu, zaradi česar v ospredje prihaja tudi duhovna ...

Leon XIV. ni prvi papež, ki je sprejel kolesarje Dirke po Italiji. Že leta 1946 je pred začetkom devete etape Rim-Perugia (191 km) kolesarje sprejel papež Pij XII. na Dvorišču svetega Damaza v Vatikanu, ko je zmagal Italijan Gino Bartali. Sledili so mu Pij XII., Pavel VI. in Janez Pavel II.. Spomnimo na besede beneškega patriarha Albina Lucianija, kasnejšega papeža Janeza Pavla I., ki je 1972 dejal: »Če je vsak šport človeški, je Giro d'Italia za nas Italijane izjemno človeški.«