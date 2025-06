Papež Leon XIV.: Kako lahko še vedno verjamemo, da vojne prinašajo mir?

Na plenarnem zasedanju v Rimu so se ta teden zbrali člani Združenja agencij za pomoč vzhodnim Cerkvam (ROACO). V četrtek, 26. junija 2025, jih je v avdienco sprejel papež Leon XIV.: Kako lahko po stoletjih zgodovine verjamemo, da vojna dejanja prinašajo mir? Kako je mogoče še naprej izdajati želje ljudi po miru z lažno propagando o ponovnem oboroževanju? Kot da je vojno nasilje zajelo krščanski Vzhod z diabolično silovitostjo, kakršne nismo videli še nikoli prej.

V središču 98. zasedanja, ki se je začelo v ponedeljek, 23. junija, so bile razmere v Sveti deželi, zlasti v Gazi, ter v Armeniji, Siriji, Etiopiji in na drugih območjih, kamor je usmerjeno diplomatsko delovanje Svetega sedeža, česar se je v govoru dotaknil tudi papež, rekoč, da je zares žalostno videti, kako se v mnogih okoljih uveljavlja zakon močnejšega, na podlagi katerega se nato upravičujejo lastni interesi.

Ste luč, ki sije v temi sovraštva

Začel pa je s svetopisemskimi besedami: »Bog ljubi veselega darovalca« (2 Kor 9,7). »Vem, da za vas podpora vzhodnih Cerkva ni le služba, ampak poslanstvo, ki ga opravljate v imenu evangelija, ki je – kot nakazuje sama beseda – oznanilo veselja,« je dejal sveti oče in poudaril: »Da, pomagati, z vsemi napori, ki jih prinaša, je oznanilo veselja, ki razveseljuje predvsem srce Boga, ki se nikoli ne pusti premagati v velikodušnosti.«

»Hvala, da skupaj s svojimi dobrotniki sejete upanje v deželah krščanskega Vzhoda, ki jih nikoli bolj kot zdaj pretresajo vojne, izčrpavajo interesi in so ovite v prekrivalo sovraštva, zaradi katerega je zrak zadušljiv in strupen. Vi ste kisikova jeklenka za vzhodne Cerkve, ki so izčrpane zaradi konfliktov. Za številne prebivalce, ki so revni s sredstvi, a bogati z vero, ste luč, ki sije v temi sovraštva. Prosim vas, z iskrenim srcem, da storite vse, kar je mogoče, da bi pomagali tem Cerkvam, tako dragocenim in preizkušanim.«

Ljudje ne smejo umirati zaradi lažnih novic

Papež je izpostavil da je bila zgodovina vzhodnih katoliških Cerkva pogosto zaznamovana z nasiljem. Nasilnosti in nerazumevanja žal ni manjkalo niti znotraj samih katoliških skupnosti, ki »niso znale prepoznati in ceniti vrednost izročil, drugačnih od zahodnega«.

»Danes pa se zdi, da je vojno nasilje zajelo ozemlja krščanskega Vzhoda z diabolično silovitostjo, kakršnega nismo videli še nikoli prej. To ste občutili tudi med svojim letnim zasedanjem zaradi fizične odsotnosti tistih, ki bi morali priti iz Svete dežele, a niso mogli potovati. Srce krvavi, ko pomislimo na Ukrajino, na tragične in nehumane razmere v Gazi in na Bližnji vzhod, ki ga je opustošila vojna. Poklicani smo vsi, vse človeštvo, da presodimo vzroke teh konfliktov, preverimo tiste resnične in jih poskušamo prekoračiti, tiste lažne, ki so sad čustvenih simulacij in retorike, pa zavrnemo tako, da jih odločno razkrinkamo. Ljudje ne smejo umirati zaradi lažnih novic.«

Kako je še vedno mogoče?

»Zares je žalostno, da smo danes priče, kako se v mnogih okoljih uveljavlja zakon močnejšega, na podlagi katerega se nato upravičujejo lastni interesi,« je bil jasen sveti oče.

»Mučno je videti, kot da moč mednarodnega prava in humanitarnega prava ni več obvezujoča in jo je nadomestila domnevna pravica, da se druge prisili s silo. To je nevredno človeka, sramotno je za človeštvo in za voditelje narodov. Kako lahko po stoletjih zgodovine verjamemo, da vojna dejanja prinašajo mir in se ne obrnejo proti tistim, ki so jih zagrešili? Kako lahko razmišljamo o postavljanju temeljev jutrišnjega dne brez kohezije, brez splošne vizije, ki bi jo spodbujalo skupno dobro? Kako je mogoče še naprej izdajati želje ljudi po miru z lažno propagando o ponovnem oboroževanju, v puhli iluziji, da premoč rešuje probleme, ko pa spodbuja sovraštvo in maščevanje? Ljudje se vse manj zavedajo, koliko denarja gre v žepe trgovcev s smrtjo in s katerim bi lahko zgradili bolnišnice in šole; namesto tega pa se rušijo že zgrajene!« so odmevale papeževe besede.

»In sprašujem se: kaj lahko kot kristjani poleg tega, da smo ogorčeni, da povzdignemo glas in zavihamo rokave ter postanemo mirovniki in spodbujamo dialog, še storimo? Verjamem, da moramo najprej resnično moliti. Na nas je, da iz vsake tragične novice in podobe, ki nas prizadene, naredimo krik priprošnje k Bogu. In potem pomagamo, kot to počnete vi in kot to mnogi počnejo in lahko počnejo po vas.«

Pričevati in ostati zvesti Jezusu

A papež je opozoril še na nekaj več, misleč pri tem posebej na krščanski Vzhod: tu je še pričevanje.

»To je poklicanost, da ostanemo zvesti Jezusu, ne da bi se zapletli v lovke moči. To pomeni posnemati Kristusa, ki je premagal zlo tako, da je ljubil s križa, pokazal drugačen način kraljevanja, kot je bil Herodov in Pilatov: eden je v strahu, da bi bil odstavljen, dal umoriti otroke, ki jih še danes trgajo bombe; drugi si je umil roke, kar vsak dan tvegamo tudi mi vse do praga nepopravljivega. Glejmo Jezusa, ki nas kliče, naj zacelimo rane zgodovine le s krotkostjo njegovega veličastnega križa, iz katerih se izliva moč odpuščanja, upanja na ponovni začetek, dolžnost, da ostanemo pošteni in transparentni v morju pokvarjenosti. Sledimo Kristusu, ki je srca osvobodil sovraštva, in dajmo zgled, da bi se izstopilo iz logike delitev in maščevanja.«

Pri tem se je papež zahvalil vsem vzhodnim kristjanom, ki na zlo odgovarjajo z dobrim: »Hvala, bratje in sestre, za pričevanje, ki ga dajete zlasti takrat, ko ostajate v svojih deželah kot Kristusovi učenci in pričevalci.«

Odkrijte Božje ljudstvo, ki vztraja

»Dragi prijatelji ROACO, pri svojem delu poleg številnih nesreč, ki jih povzročata vojna in terorizem – v mislih imam nedavni grozljivi napad v cerkvi svetega Elija v Damasku –, vidite tudi poganjke evangelija v puščavi,« je nadaljeval sveti oče in spodbudil: »Odkrijte Božje ljudstvo, ki vztraja tako, da svoj pogled usmerja v nebesa, moli k Bogu in ljubi svojega bližnjega. Dotaknite se milosti in lepote vzhodnih tradicij, liturgij, ki Bogu omogočajo, da se naseli v času in prostoru, stoletnih pesmi, prepojenih s hvalnico, slavo in skrivnostjo, ki dvigajo nenehno prošnjo za odpuščanje človeštva. Srečujte ljudi, ki se pogosto na skrivnem pridružujejo velikim vrstam mučencev in svetnikov krščanskega Vzhoda. V noči spopadov ste pričevalci luči Vzhoda.«

Krščanski Vzhod spoznati in ga ljubiti

Na koncu govora je Leon XIV. izrazil željo, da bi ta »luč modrosti in odrešenja bila bolj poznana v katoliški Cerkvi, v kateri je glede tega še vedno veliko nevednosti in kjer je ponekod vera v nevarnosti, da se zaduši«. In to tudi zato, ker se ni uresničila želja, ki jo je pred 40 leti velikokrat izrazil sveti Janez Pavel II., da se namreč mora Cerkev naučiti dihati z obema pljučnima kriloma, vzhodnim in zahodnim.

»Krščanski Vzhod se lahko zavaruje le, če je ljubljen, in ljubljen je le, če se ga pozna,« je poudaril papež in dodal, da je v tem smislu treba uresničiti jasne pozive cerkvenega učiteljstva k spoznavanju njegovih zakladov, na primer tako, da se v semeniščih, teoloških fakultetah in katoliških univerzitetnih središčih začnejo organizirati osnovni tečaji o vzhodnih Cerkvah (prim. Janez Pavel II., Orientale lumen, 24; Kongregacija za katoliško vzgojo, Eu égard au développement, 9-14).

Prav tako je potrebno »srečanje in skupno pastoralno delovanje, saj vzhodni katoličani danes niso več oddaljeni bratranci, ki obhajajo neznane obrede, ampak so bratje in sestre, ki zaradi prisilnih migracij živijo poleg nas«. »Njihov občutek za sveto, kristalno čista vera, ki so jo preizkušnje naredile neomajno, in duhovnost, ki diši po božanski skrivnosti, lahko koristijo žeji po Bogu, ki je na Zahodu prikrita, a prisotna,« je še dejal sveti oče in zbrane pri avdienci povabil, naj to skupno rast v veri izročijo priprošnji Matere Božje ter apostolov Petra in Pavla, ki sta združila Vzhod in Zahod.