Papež italijanskim škofom: oznanjevanje evangelija, mir, človekovo dostojanstvo, dialog

Sveti oče se je v torek, 17. junija, prvič srečal s približno 200 škofi Italijanske škofovske konference (CEI) ter se dotaknil vrste tem, ki predstavljajo izzive za Cerkve v Italiji. V ospredju so bili štirje poudarki: oznanjevanje evangelija, mir, človekovo dostojanstvo in dialog, ki jih je Leon XIV. imenoval »koordinate, s katerimi lahko postanete Cerkev, ki uteleša evangelij in je znamenje Božjega kraljestva«.

Kolegialnost med škofi in s Petrovim naslednikom

Avdienca z italijanskimi škofi je potekala v Dvorani blagoslovov, ki se – kot je spomnil papež – nahaja med baziliko in trgom svetega Petra in skozi katero se pride do osredje lože bazilike. Tukaj je papež Frančišek imel svoje zadnje velikonočno sporočilo Urbi et Orbi, med katerim je vse narode pozval k miru, in tukaj je tudi Leon XIV. na večer svoje izvolitve izrekel oznanilo Vstalega Kristusa: »Mir z vami!«

Mir je bil tudi eden od poudarkov papeževega govora, ki ga je začel z zahvalo škofom in njihovim skupnostim za molitev, zatem izpostavil posebno vez med Cerkvijo v Italiji in rimskim papežem ter dodal, da kot njegovi predhodniki tudi on čuti pomembnost tega »skupnega in posebnega« odnosa.

»Pri opravljanju svoje službe skupaj z vami, dragi bratje, se želim zgledovati po načelih kolegialnosti, ki jih je oblikoval drugi vatikanski koncil,« je dejal in posebej izpostavil konstitucijo Lumen gentium, v kateri je poudarjeno, da je Gospod Jezus postavil apostole kot zbor, na čelo katerega je postavil Petra, izbranega med njimi (prim. LG, 19). »Na ta način ste poklicani živeti svojo službo: kolegialnost med seboj in kolegialnost s Petrovim naslednikom,« je dejal in pripomnil, da se to »načelo občestva odraža tudi v zdravem sodelovanju s civilnimi oblastmi«.

Papež Leon XIV. in italijanski škofje v Dvorani blagoslovov (@Vatican Media)

Novi izzivi pred Cerkvijo v Italiji

Skliceval se je na papeža Benedikta XVI., ki je leta 2006 Cerkev v Italiji opisal kot »zelo živo stvarnost, [...] ki ohranja kapilarno prisotnost med ljudmi vseh starosti in položajev« in kjer so »krščanska izročila pogosto še vedno zakoreninjena in še naprej prinašajo sadove« (govor na 4. narodnem simpoziju Cerkve v Italiji, 19. oktober 2006).

»Kljub temu se krščanska skupnost v tej državi že nekaj časa sooča z novimi izzivi, povezanimi s sekularizmom, določenim nezadovoljstvom z vero in demografsko krizo. V tem kontekstu – kot je zatrdil papež Frančišek – “se od nas zahteva pogum, da se ne bi navadili na razmere, ki so tako zakoreninjene, da se zdijo normalne ali nepremagljive. Preroštvo – je dejal – ne zahteva trganja, ampak pogumne odločitve, ki so lastne pravi cerkveni skupnosti: vodijo k temu, da se pustimo 'motiti' dogodkom in ljudem ter se potopimo v človeške razmere, ki jih oživlja zdravilni duh blagrov” (nagovor ob začetku 70. generalnega zasedanja Italijanske škofovske konference, 22. maj 2017).«

(@Vatican Media)

Cerkev, ki uteleša evangelij in je znamenje Božjega kraljestva

In prav zaradi te posebne vezi med papežem in italijanskimi škofi je Leon XIV. želel pokazati na nekatera pastoralna vprašanja, »ki jih Gospod postavlja na našo pot in ki zahtevajo razmislek, konkretno delovanje in evangeljsko pričevanje«. Imenoval jih je koordinate, s katerimi lahko italijanski škofje postanejo »Cerkev, ki uteleša evangelij in je znamenje Božjega kraljestva«. To so: oznanjevanje evangelija, mir, človekovo dostojanstvo in dialog.

Kristusa postaviti v središče, pomagati živeti veselje evangelija

Najprej je torej spregovoril o oznanjevanju evangelija ter poudaril, da je »potreben nov zagon pri oznanjevanju in posredovanju vere«: »Gre za to, da v središče postavimo Jezusa Kristusa in – v smeri, ki jo kaže Evangelii gaudium – pomagamo ljudem, da bodo živeli oseben odnos z Njim ter tako odkrili veselje evangelija. V času velike razdrobljenosti se je treba vrniti k temeljem naše vere, h kerigmi. To je prva velika obveznost, ki spodbuja vse druge: Kristusa ponesti “v žile” človeštva (prim. apostolska konstitucija Humanae salutis, 3), obnoviti in deliti apostolsko poslanstvo: “Kar smo videli in slišali, oznanjamo tudi vam” (1 Jn 1,3). In gre za razločevanje načinov, kako omogočiti, da bi veselo oznanilo doseglo vse, in sicer s pastoralnimi dejavnostmi, ki znajo prestreči tiste, ki so najbolj oddaljeni, in z ustreznimi orodji za prenovo kateheze in jezikov oznanjevanja.«

Mir ni duhovna utopija

»Odnos s Kristusom nas poziva, da razvijemo pastoralno pozornost do teme miru. Gospod nas namreč pošilja v svet, da bi prinesli njegov dar: “Mir z vami!” in da bi postali obrtniki na krajih vsakdanjega življenja,« pri čemer je papež mislil na župnije, soseske, odročna območja v državi, urbane in eksistencialne periferije.

»Tam, kjer so medčloveški in družbeni odnosi težavni in se oblikujejo konflikti, mora – morda neopazno – postati vidna Cerkev, ki je sposobna sprave. Apostol Pavel nas takole spodbuja: “Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi” (Rim 12,18); to je vabilo, ki vsakemu zaupa konkreten delež odgovornosti. Zato upam, da bi lahko vsaka škofija spodbujala vzgojo za nenasilje, pobude za posredovanje v lokalnih konfliktih, projekte sprejemanja, ki strah pred drugim spremenijo v priložnost za srečanje. Vsaka skupnost naj postane “hiša miru”, kjer se ljudje učijo prekiniti sovražnost z dialogom, kjer se izvaja pravičnost in goji odpuščanje. Mir ni duhovna utopija: je ponižna pot, sestavljena iz vsakodnevnih gest, na kateri se prepletajo potrpežljivost in pogum, poslušanje in delovanje. In ki danes bolj kot kdaj koli prej zahteva našo budno in rodovitno prisotnost.«

Oseba ni sistem algoritmov

Papež je zatem izpostavil izzive, ki se nanašajo na spoštovanje človekovega dostojanstva. »Umetna inteligenca, biotehnologije, podatkovna ekonomija in družbeni mediji močno spreminjajo naše dojemanje in doživljanje življenja. V tem scenariju obstaja nevarnost, da se dostojanstvo človeške osebe razblini ali pozabi ter ga nadomestijo funkcije, avtomatizmi, simulacije. Vendar pa oseba ni sistem algoritmov: je bitje, odnos, skrivnost,« je poudaril ter izrazil željo: »da bi pot krajevnih Cerkva v Italiji v skladni simbiozi z osrednjo vlogo Jezusa vsebovala antropološko vizijo kot bistveno orodje pastoralnega razločevanja. Brez živega razmisleka o človeku – v njegovi telesnosti, ranljivosti, žeji po neskončnem in zmožnosti povezovanja – se etika skrči na zakonik, vera pa lahko postane breztelesna.«

Dialog, poslušanje, občestvo

Zato je sveti oče posebej priporočil gojenje kulture dialoga: »Dobro je, da so vse cerkvene stvarnosti – župnije, združenja in gibanja – prostori za medgeneracijsko poslušanje, za soočanje z različnimi svetovi, za skrb za besede in odnose. Kajti le tam, kjer je poslušanje, se lahko rodi občestvo, in le tam, kjer je občestvo, resnica postane verodostojna. Spodbujam vas, da nadaljujete hojo po tej poti!«

In kot je povzel: »Oznanjevanje evangelija, mir, človekovo dostojanstvo, dialog: to so koordinate, s katerimi lahko postanete Cerkev, ki uteleša evangelij in je znamenje Božjega kraljestva.«

(@Vatican Media)

Hoditi v edinosti, z vedrino zreti v prihodnost, skrbeti za laike

Na koncu govora je papež ponudil italijanskim škofom »nekaj spodbud za bližnjo prihodnost«. Na prvem mestu naj gredo naprej v edinosti, zlasti z mislijo na sinodalno pot. »Ostanite združeni in se ne branite pred provokacijami Svetega Duha. Sinodalnost naj postane miselnost, v srcu, pri sprejemanju odločitev in načinih delovanja.«

Drugi napotek je bil: »Na jutrišnji dan glejte z vedrino in ne bojte se pogumnih izbir! Nihče vam ne bo mogel preprečiti, da bi bili blizu ljudem, da bi delili življenje, hodili z najmanjšimi in služili ubogim. Nihče vam ne bo mogel preprečiti, da ne bi oznanjali evangelija, ki smo ga poslani prinašati, saj je to tisto, kar vsi, predvsem mi, potrebujemo, da bi dobro živeli in bili srečni.«

»Poskrbite, da bodo verniki laiki, ki jih hrani Božja beseda in oblikuje družbeni nauk Cerkve, protagonisti evangelizacije na delovnih mestih, v šolah, bolnišnicah, socialnih in kulturnih okoljih, gospodarstvu in politiki. Hodimo skupaj, z veseljem v srcu in pesmijo na ustnicah. Bog je večji od naše povprečnosti: pustimo, da nas On pritegne! Zaupajmo v njegovo previdnost.«