Papež cerkvenim gibanjem: Vedno v središču ohranjajte Gospoda Jezusa!

Sveti oče je v petek, 6. junija 2025, v avdienco sprejel voditelje, mednarodne koordinatorje in delegate združenj vernikov, cerkvenih gibanj in novih skupnosti, zbranih na srečanju, ki ga vsako leto organizira Dikasterij za laike, družino in življenje. V govoru je poudaril, da imajo gibanja tudi danes pomembno nalogo pri evangelizaciji ter jih povabil, naj vedno v središče postavljajo Kristusa.

Papež se je navzočim uvodoma zahvalil za njihovo služenje ter spomnil, da podpiranje in spodbujanje bratov na krščanski poti pomeni odgovornost, zavzetost, pogosto tudi težave in nerazumevanja, vendar pa gre za nepogrešljivo in dragoceno nalogo.

Nihče ni kristjan sam

»Združevalne stvarnosti, ki jim pripadate, se med seboj zelo razlikujejo, tako po naravi kot po zgodovini, in vse so pomembne za Cerkev. Nekatere so nastale z apostolskim, karitativnim, bogoslužnim namenom ali da bi podpirale krščansko pričevanje v določenih družbenih okoljih. Spet druge pa izvirajo iz karizmatičnega navdiha, začetne karizme, ki je bila pobuda za gibanje, za novo obliko duhovnosti in evangelizacije.

V želji po združevanju, ki je bila povod za prvo vrsto združenj, najdemo eno značilnost, ki je bistvena: nihče ni kristjan sam! Smo del ljudstva, del telesa, ki ga je vzpostavil Gospod. Sveti Avguštin o prvih Jezusovih učencih pravi: "Gotovo so postali Božje svetišče, in to niso postali samo kot posamezniki, ampak so vsi skupaj postali Božje svetišče" (En. In Ps 131,5). Krščanskega življenja se ne živi izolirano, kot da bi bilo intelektualna ali čustvena pustolovščina, omejena na naš um in srce. Živi se z drugimi, v skupini, v skupnosti, saj je Kristus navzoč med učenci, ki so zbrani v njegovem imenu.«

Karizme, milost in Sveti Duh

»Skupnostni apostolat vernikov je močno spodbudil drugi vatikanski koncil, zlasti z Odlokom o laiškem apostolatu, kjer je med drugim zapisano, da je "velikega pomena tudi zato, ker apostolsko delo tako v cerkvenih občestvih kakor v različnih okoljih pogosto terja, da se izvaja skupaj. Društva, ustanovljena za skupno apostolsko delovanje, svoje člane podpirajo in jih vzgajajo za apostolat, urejajo in usmerjajo njihovo apostolsko delovanje, tako da je upati od tega veliko več sadov, kot če bi posamezniki delovali ločeno" (št. 18).

Potem obstajajo stvarnosti, ki se rodijo iz določene karizme: karizma ustanovitelja ali skupine pobudnikov ali karizma, ki jo navdihuje karizma neke redovne skupnosti. Tudi to je ena izmed bistvenih razsežnosti v Cerkvi. Rad bi vas povabil, da o karizmah razmišljate v povezavi z milostjo, z darom Svetega Duha. V pismu Iuvenescit Ecclesia (Cerkev se pomlaja), ki ga dobro poznate, je rečeno, da cerkvena hierarhija in zakrament svetega reda obstajata zato, da bi med verniki vedno ostala živa "objektivna ponudba milosti", ki je podarjena z "zakramenti, opolnomočenim oznanjevanjem Božje besede in pastoralno skrbjo" (št. 14). Po drugi strani pa Sveti Duh svobodno podeljuje karizme, "da bi zakramentalna milost obrodila sad v krščanskem življenju na različne načine in na vseh ravneh" (št. 15).«

Karizme prebujajo željo po srečanju s Kristusom

»V Cerkvi se torej vse razumeva v povezavi z milostjo: ustanova obstaja zato, da bi bila vedno na voljo milost, karizme pa so podeljene, da bi bila ta milost sprejeta in bi obrodila sadove. Brez karizem obstaja nevarnost, da Kristusova milost, podeljena v izobilju, ne bi našla dobre zemlje, da bi jo sprejeli! Zato Bog vzbuja karizme, da bi te v srcih prebudile željo po srečanju s Kristusom, žejo po božjem življenju, ki nam ga On ponuja, z eno besedo, milost!

S tem želim po sledeh svojih predhodnikov in cerkvenega učiteljstva, zlasti od drugega vatikanskega koncila dalje, ponovno potrditi, da so hierarhični in karizmatični darovi "bistvenega pomena skupaj z božjim oblikovanjem Cerkve, ki jo je utemeljil Jezus" (sveti Janez Pavel II., Sporočilo Svetovnemu kongresu cerkvenih gibanj, 27. maj 1998). Zahvaljujoč karizmam, iz katerih izhajajo vaša gibanja in skupnosti, se je veliko ljudi približalo Kristusu, ponovno našlo upanje v življenju, odkrilo materinstvo Cerkve in želijo pomoč pri rasti v veri, v življenju skupnosti, pri karitativnih delih ter da bi z evangelizacijo dar, ki so ga prejeli, posredovali drugim.«

Biti kvas enosti

»Enost in misijonstvo sta dva temelja v življenju Cerkve in dve prednostni nalogi petrinske službe. Zato vabim vsa cerkvena združenja in gibanja, da zvesto in velikodušno sodelujejo s papežem zlasti na naslednjih dveh področjih.

Najprej pri tem, da bi bili kvas enosti. Vsi nenehno doživljajte izkušnjo duhovnega občestva, ki vas povezuje. To je občestvo, ki ga v Cerkvi ustvarja Sveti Duh. Gre za enost, ki ima svoj temelj v Kristusu: On nas priteguje k sebi in nas tako tudi združuje med seboj. Tako je o njej govoril sveti Pavlin iz Nole, ko je pisal svetemu Avguštinu: "Imamo eno glavo, ena je milost, ki nas preplavlja, živimo od enega kruha, hodimo po eni cesti, živimo v isti hiši. [...] Mi smo vsi eno, tako v duhu kot v Gospodovem telesu" (Lettera 30,2).«

Sveti oče je zatem navzoče povabil, naj enost, ki jo živijo v skupinah in skupnostih, širijo povsod: v občestvu s pastirji Cerkve, v bližini drugim cerkvenim stvarnostim, s tem, da so blizu ljudem, ki jih srečujejo, tako da bodo njihove karizme vedno v službi enosti Cerkve in bodo same »kvas enosti, občestva, bratstva« (prim. Homilija, 18. maj 2025) v svetu, tako razdeljenem zaradi sporov in nasilja.

Ohranjati misijonsko gorečnost

»Drugič, misijonstvo. Misijonarstvo je zaznamovalo mojo pastoralno izkušnjo in oblikovalo moje duhovno življenje. Tudi vi ste izkusili to pot. Iz srečanja z Gospodom, iz novega življenja, ki je prevzelo vaša srca, se je rodila želja, da bi ga spoznali drugi. In vključili ste veliko ljudi, posvetili veliko časa, navdušenja, energije, da bi evangelij spoznali v najbolj oddaljenih krajih, v najtežjih okoljih, pri tem pa ste prenašali težave in neuspehe. Vedno ohranjajte to misijonsko gorečnost živo med vami: gibanja imajo tudi danes temeljno vlogo pri evangelizaciji. Med vami so velikodušne, dobro formirane osebe z izkušnjami "na terenu". To je dediščina, ki mora obroditi sadove, če ostanemo pozorni na današnjo stvarnost z njenimi novimi izzivi. Dajte svoje talente na razpolago za misijonstvo, tako na krajih prve evangelizacije kot v župnijah in strukturah krajevnih Cerkva, da bi dosegli mnoge, ki so daleč stran in včasih, ne da bi se tega zavedali, pričakujejo Besedo življenja.

Predragi, vesel sem, da se lahko danes prvič srečam z vami. Če bo Bog želel, bomo imeli druge priložnosti, da se bolje spoznamo, medtem pa vas spodbujam, da nadaljujete svojo pot. Vedno v središču ohranjajte Gospoda Jezusa! To je bistveno in temu služijo same karizme. Karizma služi srečanju s Kristusom, rasti ter človeškemu in duhovnemu zorenju ljudi ter gradnji Cerkve. V tem smislu smo vsi poklicani, naj posnemamo Kristusa, ki je sam sebe izpraznil, da bi nas obogatil (prim. Flp 2,7). Tako je vsakdo, ki z drugimi sledi apostolskemu cilju ali je nosilec karizme, poklican, da bogati druge tako, da se odpove samemu sebi. In to je vir svobode in velikega veselja.«