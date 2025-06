Papež: Blaženi Floribert Bwana Chui, zgled miru, poštenosti in upanja

Papež Leon XIV. je v ponedeljek, 16. junija 2025, v avdienco sprejel romarje, ki so prišli v Rim na nedeljsko beatifikacijo mladega mučenca Floriberta Bwana Chuia iz Demokratične republike Kongo. Med njimi so bili tudi škof Gome, kjer je živel novi blaženi, njegova mama in sorodniki ter člani Skupnosti svetega Egidija, kateri je pripadal. Sveti oče je v svojem govoru poudaril, da ta afriški mučenec »osvetljuje dragoceno vrednost pričevanja laikov in mladih«.

Vatican News

Po uvodnih pozdravih se je papež Floriberta, ki je umrl mučeniške smrti 8. julija 2007, spomnil z besedami, ki jih je papež Frančišek namenil mladim v Kinšasi med apostolskim potovanjem v Kongu: »Floribert Bwana Chui […] je bil v starosti 26 let umorjen v Gomi, ker je preprečil prehod pokvarjene hrane, ki bi ogrozila zdravje ljudi. [...] Kot kristjan je molil, mislil na druge in izbral poštenost ter rekel ne umazaniji korupcije. To pomeni ohraniti roke čiste, medtem ko se roke, ki trgujejo z denarjem, umažejo s krvjo. [...] Biti pošteni pomeni sijati podnevi, pomeni širiti Božjo luč, pomeni živeti blagor pravičnosti: premagaj húdo z dobrim!« (2. februar 2023)

(@Vatican Media)

V nadaljevanju je sveti oče razmišljal o tem, kje je mladi Floribert zajemal moč, da se je zoperstavil korupciji, ki je ukoreninjena v vsesplošni miselnosti in sposobna vsakršnega nasilja. »Izbira, da bo ohranil roke čiste – bil je carinik –, je dozorela v vesti, ki so jo oblikovali molitev, poslušanje Božje besede, občestvo z brati.

Živel je duhovnost Skupnosti svetega Egidija, ki jo je papež Frančišek povzel s tremi besedami: molitev, ubogi in mir. Ubogi so bili v njegovem življenju odločilni. Blaženi Floribert je živel predano domačnost z otroki z ulice, ki so prišli v Gomo zaradi vojne ter so bili zaničevani in sirote. Ljubil jih je s Kristusovo ljubeznijo: zanimal se je zanje in skrbel za njihovo človeško in krščansko vzgojo. Floribertova moč je rasla v njegovi zvestobi molitvi in ubogim. Eden izmed njegovih prijateljev se spominja: "Prepričan je bil, da smo se rodili, da bi naredili velike stvari, da bi vplivali na zgodovino, da bi preoblikovali resničnost". Bil je človek miru. V tako trpeči regiji kot je Kivu, razdejan zaradi nasilja, je nadaljeval svoj boj za mir s krotkostjo, s služenjem revnim, živel je prijateljstvo in srečanje v razdeljeni družbi. Neka redovnica se spominja, da je govoril: "Skupnost postavi vsa ljudstva za isto mizo."

Ta mladenič, ki se nikakor ni vdal zlu, je imel sanje, ki so jih hranile besede evangelija in Gospodova bližina. Mnogi mladi so se čutili zapuščeni in brez upanja, Floribert pa je prisluhnil Jezusovi besedi: "Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam" (Jn 14,18). Bog ne zapusti nobene zemlje! Svoje prijatelje je vabil, naj se ne predajo in naj ne živijo zase. Kljub vsemu je izražal zaupanje v prihodnost. Govoril je: "Gospod pripravlja nov svet, kjer ne bo več vojne, sovraštva bodo izginila, nasilje se ne bo več pojavilo kot tat ponoči. … otroci bodo odraščali v miru. Da, to so velike sanje. Ne živimo torej za to, kar je ničvredno. Živimo raje za te velike sanje!"

Ta afriški mučenec na celini, bogati z mladimi, kaže, kako so ti lahko kvas "razoroženega in razorožujočega" miru. Ta laik iz Konga osvetljuje dragoceno vrednost pričevanja laikov in mladih. Naj se torej na priprošnjo Device Marije in blaženega Floriberta v Kivuju, v Kongu in vsej Afriki kmalu uresniči težko pričakovani mir! Hvala!«

Pričevanja in besede blaženega Floriberta Bwana Chuia so vzete iz Positio super Martyrio