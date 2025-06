Novi organizator papeških potovanj je msgr. Salas Castañeda

Msgr. José Nahúm Jairo Salas Castañeda in papež Frančišek

Papež Leon XIV. je organizacijo in koordinacijo papeških potovanj zaupal msgr. Joséju Nahúmu Jairu Salasu Castañedi, uslužbencu oddelka za splošne zadeve državnega tajništva. Od leta 2021 je za papeška potovanja bil odgovoren kardinal George Koovakad, ki je bil 21. januarja 2025 imenovan za prefekta Dikasterija za medverski dialog.

Msgr. José Nahum Jairo Salas Castañeda se je rodil 11. julija 1978 v mestu Santa Clara v Mehiki. V duhovnika je bil posvečen 4. decembra 2008. Diplomiral je iz kanonskega prava na Papeški lateranski univerzi v Rimu.

Potem ko se je 1. julija 2013 pridružil diplomatski službi Svetega sedeža, je služboval na papeških predstavništvih v Burundiju (2013-2016), Iraku (2016-2019) in na Madžarskem (2019-2023). Sodeloval je pri organizaciji dveh apostolskih potovanj papeža Frančiška: v Budimpešto septembra 2021 ob 52. mednarodnem evharističnem kongresu in na Madžarsko aprila 2023. Od 1. julija 2023 je zaposlen na Oddelku za splošne zadeve državnega tajništva, kjer je tudi vodil urad za cerkveno statistiko in skrbel za papeški letopis.