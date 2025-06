Novi kustos Svete dežele je p. Francesco Ielpo

Sveti oče je potrdil izvolitev p. Francesca Ielpa OFM za kustosa Svete dežele in gvardijana gore Sion. Na to mesto ga je imenovalo vodstvo reda manjših bratov.

Življenjepis

Pater Francesco Ielpo se je rodil 18. maja 1970 v kraju Lauria na jugu Italije. Leta 1998 je izrekel slovesne redovne zaobljube v frančiškanskem redu manjših bratov, leta 2000 pa je bil posvečen v duhovnika.

Opravljal je naslednje funkcije: Od leta 1994 do 2010 je bil učitelj verouka. Od leta 2000 rektor Inštituta Franciscanum Luzzago v Brescii. Med letoma 2006 in 2010 je bil tudi član narodnega sveta Zveze inštitutov za vzgojno-izobraževalne dejavnost, od leta 2007 do 2010 pa provincialni definitor v Lombardiji. Zatem je bil tri leta župnik župnije sv. Antona Padovanskega v Vareseju. Od septembra 2013 do 2016 je bil komisar za Sveto deželo v Lombardiji, od 2016 do 2023 pa je nadaljeval s to funkcijo za provinco Severne Italije. Od leta 2014 je član Upravnega sveta združenja Pro Terra Sancta, od leta 2022 pa predsednik Fundacije Sveta dežela, delegat kustosa Svete dežele za Italijo ter generalni delegat za prestrukturiranje provinc v Kampaniji, Bazilikati in Kalabriji.