Leon XIV.: Živ in oživljajoč Corpus Domini napravlja nas, njegovo Cerkev, Gospodovo telo

Papež Leon XIV. je v nedeljo, 22. junija 2025, na katero v Italiji obhajajo praznik Svetega Rešnjega telesa in svete Rešnje krvi, Telovo, daroval sveto mašo na trgu pred baziliko sv. Janeza v Lateranu. Med homilijo je sveti oče zatrdil, da živ in oživljajoč Corpus Domini napravlja nas, se pravi njegovo Cerkev, Gospodovo telo. Pri maši so bili med drugim prisotni udeleženci jubileja predstavnikov političnega sveta.

Leon XIV.

Dragi bratje in sestre, lepo je biti z Jezusom. To potrjuje pravkar oznanjeni evangelij, ko pripoveduje, da so množice ure in ure ostajale z njim, ki je govoril o Božjem kraljestvu in zdravil bolne (prim. Lk 9,11). Jezusovo sočutje do trpečih razodeva ljubečo bližino Boga, ki prihaja na svet, da bi nas rešil. Ko Bog kraljuje, je človek osvobojen vsega zla. Vendar pa tudi za tiste, ki od Jezusa prejmejo veselo novico, pride ura preizkušnje. Na tem samotnem kraju, kjer so množice poslušale Učitelja, se zvečeri in nimajo nobene jedi (prim. v. 12). Lakota ljudstva in sončni zahod sta znamenji meje, ki visi nad svetom, nad vsako ustvarjenino. Dan se konča, prav tako tudi življenje ljudi. In v tej uri, v času pomanjkanja in senc, Jezus ostane sredi med nami.

Ravno ko sonce zahaja in lakota narašča, ko apostoli sami prosijo, naj odpusti ljudi, nas Kristus preseneti s svojim usmiljenjem. Sočustvuje z lačnimi ljudmi in povabi svoje učence, naj poskrbijo zanje. Lakota ni potreba, ki ne bi imela nobene povezave z oznanjevanjem Kraljestva in s pričevanjem zveličanja. Nasprotno, ta lakota zadeva naš odnos z Bogom. Pet hlebov in dve ribi pa se kljub vsemu ne zdi dovolj, da bi nasitili ljudstvo. Računi učencev, ki se na videz zdijo razumni, razodevajo njihovo pomanjkanje vere. Kajti v resnici je pri Jezusu vse tisto, kar je potrebno, da da moč in smisel našemu življenju.

Na klic lakote se namreč odzove z znamenjem podelitve: ozrl se je v nebo, zmolil blagoslov, razlomil hlebe in dal jesti vsem, ki so bili tam (prim. v. 16). Gospodova dejanja ne vzpostavljajo zapletenega magičnega obreda, temveč s preprostostjo pričajo o hvaležnosti do Očeta, o sinovski molitvi Kristusa in o bratskem občestvu, ki ga podpira Sveti Duh. Da bi pomnožil hlebe in ribi, Jezus razdeli te, ki so tam. Prav na ta način jih je dovolj za vse, pravzaprav jih je v preobilju. Potem ko so jedli – in jedli so do sitega – so odnesli dvanajst košar (prim. v. 17).

To je logika, ki rešuje lačno ljudstvo. Jezus deluje v Božjem slogu in nas uči, naj delamo enako. Danes so na mestu množic, ki jih omenja evangelij, cela ljudstva, ponižana bolj zaradi požrešnosti drugih, kot pa zaradi lastne lakote. Spričo bede mnogih je kopičenje peščice znamenje brezbrižne oholosti, ki povzroča bolečino in krivico. Namesto da bi se podelilo, bogastvo zapravlja sadove zemlje in človekovega dela. Posebno v tem jubilejnem letu ostaja Gospodov zgled nujno merilo delovanja in služenja: podelitev kruha, da bi se pomnožilo upanje, razglaša prihod Božjega kraljestva.

Ko Jezus reši množice pred lakoto namreč oznanja, da bo vse rešil pred smrtjo. To je skrivnost vere, ki jo obhajamo v zakramentu Evharistije. Kakor je lakota znamenje naše radikalne življenjske revščine, tako je lomljenje kruha znamenje Božjega daru zveličanja.

Predragi, Kristus je Božji odgovor na človekovo lakoto, ker je njegovo telo kruh večnega življenja: vzemite in jejte od tega vsi! Jezusovo povabilo zajema našo vsakdanjo izkušnjo: da bi živeli, se moramo hraniti z življenjem, ki ga jemljemo rastlinam in živalim. Vendar nas uživanje nečesa mrtvega spominja, da bomo tudi mi, ne glede na to, koliko pojemo, umrli. Ko pa se hranimo z Jezusom, živim in pravim kruhom, živimo po Njem. Ko se Križani in Vstali popolnoma daruje, se izroča nam, ki tako odkrijemo, da smo bili ustvarjeni, da bi se hranili z Bogom. Naša lačna narava nosi znamenje revščine, ki jo nasiti milost Evharistije. Kot piše sv. Avguštin, je Kristus v resnici »panis qui reficit, et non deficit; panis qui sumi potest, consumi non potest« (Govor 130, 2): Kruh, ki nasičuje in ga ne zmanjka, kruh, ki ga lahko jemo, a ga ni mogoče izčrpati. Evharistija je namreč resnična navzočnost, stvarna in bistvena Zveličarjeva navzočnost (prim. Katekizem Katoliške Cerkve, 1413), ki kruh spreminja vase, da bi nas preobrazil v Njega. Živ in oživljajoč Corpus Domini napravlja nas, njegovo Cerkev, Gospodovo telo.

Zato 2. vatikanski koncil po besedah apostola Pavla (prim. 1 Kor 10,17) uči, da »se z zakramentom evharističnega kruha predstavlja in uresničuje edinost vernikov, ki v Kristusu sestavljajo eno telo. Vsi ljudje so poklicani k temu zedinjenju s Kristusom, ki je luč sveta: iz njega izhajamo, po njem živimo in k njemu gremo« (Dogmatična konstitucija Lumen gentium 3). Procesija, ki jo bomo kmalu začeli, je znamenje te poti. Skupaj se, pastirji in čreda, hranimo z Najsvetejšim zakramentom, ga častimo in ga nosimo po ulicah. S tem ga ponujamo pogledu, vesti in srcem ljudi. Srcu tistega, ki veruje, da bi veroval trdneje; srcu tistega, ki ne veruje, da bi se vprašal o lakoti, ki jo imamo v duši in o kruhu, ki jo lahko nasiti.

Okrepljeni z jedjo, ki nam jo daje Bog, prinašamo Jezusa v srca vseh, ker Jezus vse vključuje v delo zveličanja in vsakega vabi, da se udeleži njegove mize. Blagor povabljenim, ki postanejo priče te ljubezni!