Leon XIV.: Še naprej molimo, da bi orožje povsod utihnilo in da bi si z dialogom prizadevali za mir

Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovu je sveti oče zagotovil molitev za umrle in ranjene gimnazijce v Banguiju v Srednjeafriški republiki. Svoj pozdrav je papež najprej namenil prebivalcem Rima, njihovim župnikom in kaplanom ter zatem različnim skupinam navzočim na Trgu sv. Petra.

Molitev za gimnazijce iz Banguija

Dragi bratje in sestre, svojo molitev zagotavljam za skupnost gimnazije »Barthélémy Boganda« v Banguiju v Srednjeafriški republiki, ki žaluje zaradi tragične nesreče, v kateri je umrlo in bilo ranjenih veliko učencev. Naj Gospod tolaži družine in vso skupnost!

Pozdrav župnikom Rima

Vse vas pozdravljam, še posebej danes na praznik zavetnikov Rima! Župnikom in vsem duhovnikom, ki delujejo v rimskih župnijah, želim izreči misel polno naklonjenosti, hvaležnosti in spodbude za njihovo služenje.

Petrov novčič

Na ta praznik praznujemo tudi dan Petrovega novčiča, ki je znamenje občestva s papežem in sodelovanja pri njegovem apostolskem delovanju. Iz srca se zahvaljujem vsem, ki s svojim darom podpirajo moje prve korake kot Petrovega naslednika.

»Quo Vadis?«

Blagoslavljam vse, ki sodelujejo na dogodku z naslovom »Quo Vadis?«, po rimskih krajih spomina na sveta Petra in Pavla. Zahvaljujem se vsem, ki so z zavzetostjo organizirali to pobudo, ki pomaga spoznati in počastiti sveta zavetnika Rima.

Pozdravi

Pozdravljam vernike iz različnih držav, ki so prišli spremljat svoje nadškofe metropolite, ki so danes prejeli palij. Pozdravljam romarje iz Ukrajine – vedno molim za vaše ljudstvo –, iz Mehike, Hrvaške, Poljske, Združenih držav Amerike, Venezuele, Brazilije, zbor svetih Petra in Pavla iz Indonezije, pa tudi številne eritrejske vernike, ki živijo v Evropi; skupine iz Martina Franca, Pontedera, San Vendemiana in Corbetta; ministrante iz Santa Giustina in Colle in mlade iz Sommariva del Bosco.

Pozdravljam gvanelske sodelavce osrednje in južne Italije, prostovoljno združenje Chiari, kolesarje iz Ferma in Vareseja, športno skupino Aniene 80 in romarje »Connessione Spirituale«.

Pro Loco

Zahvaljujem se združenju Pro Loco iz rimske prestolnice in umetnikom, ki so s cvetjem okrasili Ulico sprave in Trg Pija XII. Najlepša hvala!

Molitev za mir

Sestre in bratje, še naprej molimo, da bi orožje povsod utihnilo in da bi si z dialogom prizadevali za mir. Lepo nedeljo vsem!