Leon XIV.: Človeštvo danes bolj kot kadarkoli prej vpije in prosi mir

Papež Leon XIV. je po molitvi in blagoslovu dejal, da vojna ne rešuje problemov, temveč jih povečuje in povzroča globoke rane v zgodovini ljudstev, ki jih potem celijo generacije. Zatem je pozdravil prisotne poslance in župane ob jubileju predstavnikov političnega sveta ter druge navzoče posameznike in skupine.

Človeštvo danes bolj kot kadarkoli vpije in prosi mir

Dragi bratje in sestre, vrstijo se zaskrbljujoče novice z Bližnjega vzhoda, zlasti iz Irana. V tem dramatičnem scenariju, ki vključuje Izrael in Palestino, obstaja tveganje, da bo vsakodnevno trpljenje prebivalstva pozabljeno, zlasti v Gazi in na drugih ozemljih, kjer je nujna ustrezna humanitarna podpora vedno bolj pereča.

Človeštvo danes bolj kot kadarkoli vpije in prosi mir. To je krik, ki zahteva odgovornost ter razum in ga ne sme zadušiti rohnenje orožja in retorične besede, ki podžigajo konflikt. Vsak član mednarodne skupnosti ima moralno odgovornost: zaustaviti tragedijo vojne, preden postane nepopravljiv prepad. Ni »oddaljenih« konfliktov, ko je ogroženo človeško dostojanstvo.

Vojna ne rešuje problemov, temveč jih povečuje in povzroča globoke rane v zgodovini ljudstev, ki jih potem celijo generacije. Nobena oborožena zmaga ne bo mogla nadomestiti bolečine mater, strahu otrok, ukradene prihodnosti. Naj diplomacija utiša orožje! Naj narodi začrtajo svojo prihodnost z deli miru, ne z nasiljem in krvavimi spopadi!

Papeževi pozdravi

Pozdravljam vse vas, Rimljani in romarji! Z veseljem pozdravljam tukaj prisotne poslance in župane ob jubileju predstavnikov političnega sveta.

Pozdravljam vernike Bogote in Sampuéja v Kolumbiji; tisti, ki so prišli iz Poljske, vključno s študenti in učitelji tehničnega inštituta v Krakovu; Strengberg Music Band, Avstrija; verniki iz Hannovra v Nemčiji; birmovancev Gioie Tauro in otrok Tempio Pausania.

Voščilo za Corpus Domini

Vsem želim lepo nedeljo in blagoslavljam tiste, ki danes aktivno sodelujejo pri prazniku Corpus Domini, tudi s petjem, glasbo, cvetličnim aranžiranjem, rokodelstvom, predvsem pa z molitvijo in procesijo. Hvala vsem in lepo nedeljo!