»León de Perú«. Dokumentarni film o misijonskih letih p. Prevosta

Vatikanski mediji bodo v kratkem na svojih kanalih predvajali dokumentarni film z naslovom »León de Perú« (»Leon iz Peruja«) o obdobju, ki ga je p. Prevost kot avguštinski misijonar preživel v tej južnoameriški državi. V njem so zbrana pričevanja nekaterih, ki so ga spoznali, z njim sodelovali ali bili deležni njegove pomoči, ko je deloval kot duhovnik med letoma 1985 in 1999 ter kot škof od leta 2014 do 2023.

Vatican News

Gre za popotovanje po sledeh Roberta Francisa Prevosta: misijonarja, župnika, profesorja, formatorja, škofa, prijatelja, danes papeža Leona XIV. Dokumentarni film, ki so ga pripravili novinarji Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat in Jaime Vizcaíno Haro, prikazuje Chulucanas, Trujillo, Limo, Callao in Chiclayo: manjša in velika mesta, vasi, okrožja, predmestja, župnije, šole in redovne skupnosti. V teh krajih je tedanji pater in kasneje msgr. Prevost maševal, pridigal, učil, skrbel za formacijo redovnikov, se srečeval z mladimi, praznoval rojstne dneve, udejanjal dejavno karitativnost sredi tragedij kot so bile poplave zaradi el niña in pandemija koronavirusa.

Film vključuje številne pripovedi ljudi, ki so sodelovali z bodočim papežem. Med njimi sta tudi sedanja škofa v Callau in Chulucanasu, sobratje avguštinci ali župniki, kot je mlad duhovnik Cristophe Ntaganzwa v zelo revnem okrožju Pachacútec, ki ga je močno prizadela pandemija covida-19. Na tem področju je tedanji apostolski administrator ljudem, ki so bili brez dela in so trpeli lakoto, priskrbel pomoč v obliki hrane in zdravil. Kot škof v Chiclayu je izkazal svojo bližino prebivalcem, ki so v poplavah izgubili vse svoje imetje: kot v dokumentarnem filmu pove Rocio, se je tudi msgr. Prevost podal na poplavljene ulice in pomagal ljudem.

Janina Sesa, nekdanja direktorica Karitas v Chiclayu, je spregovorila o kampanji, s katero so lahko bolnikom zagotovili kisik v času pandemije, kuharica Berta pa o comedores, menzah, ki jih je v Trujillu ustanovil »padre Roberto« kot pomoč družinam na periferijah. Še bolj osebno zgodbo je predstavila Sylwia, ki so jo redovnice rešile iz sveta prostitucije in je s svojim pogumom spodbudila msgr. Prevosta, da je ustanovil komisijo za boj proti trgovini z ljudmi. Posebno mesto pa sta v filmu dobila tudi Hector in njegova hči Mildred: poleg tega, da je ime dobila po pokojni mami p. Prevosta, je bil ta tudi njen krstni boter.

Vsak izmed pričevalcev v dokumentarnem filmu je med drugim opisal, kako je doživel papeževo izvolitev 8. maja, ter svetemu očetu namenil osebno sporočilo.