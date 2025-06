Kanonizacija Karla Acutisa in Petra Jurija Frassatija 7. septembra

Papež Leon XIV. je v petek, 13. junija 2025, vodil dnevno molitveno uro in redni javni konzistorij za kanonizacijo osmih blaženih: Ignacija Choukrallaha Maloyana, Petra To Rota, Vincencije Marije Poloni, Marije Gore Karmel Rendiles Martínez, Marije Troncatti, Jožefa Gregorja Hernandeza Cisnerosa, Petra Jurija Frassatija in Bartola Longa. Sveti oče je prav tako določil, da bosta blažena Peter Jurij Frassati in Karel Acutis razglašena za svetnika 7. septembra, preostali blaženi pa 19. oktobra.

Vatican News

Ignacij Choukrallah Maloyan, mučenec med armenskim genocidom

Rodil se je leta 1869 v Mardinu v današnji Turčiji. Že kot otrok je zelo rad molil in leta 1883 je vstopil v samostan v Bzommarju v Libanonu, kjer je tudi sedež patriarha armenske katoliške Cerkve. V duhovnika je bil posvečen leta 1896, nato pa je odšel v Aleksandrijo v Egiptu. Odlikoval se je po pridiganju v arabščini in turščini, posvečal se je delu v župniji ter študiju svetih besedil. Imenovan je bil za patriarhovega vikarja v Kairu, kjer je nadaljeval s pastoralo med armenskimi katoličani, vendar se je čez eno leto zaradi težav z očmi vrnil v Aleksandrijo. Nato ga je patriarh Boghos Bedros XII. Sabbagghian poklical v Konstantinopel, da bi mu zaupal osebno tajništvo, vendar se je julija 1904 vrnil v Aleksandrijo, kjer se je zdravil in nadaljeval apostolat. Šest let pozneje je postal patriarhov vikar v Mardinu. Leta 1911 se je v Rimu udeležil sinode armenskih škofov, sklicane za preučitev razmer v Turčiji po prihodu mladoturškega gibanja na oblast: tu je bil izvoljen za nadškofa v Mardinu. Obiskoval je različne stvarnosti v svoji škofiji, pri tem pa posebno skrb posvečal formaciji duhovnikov. Po atentatu v Sarajevu 28. junija 1914, ko se je Turčija pripravljala na vstop v vojno in je prišlo do prisilnega rekrutiranja in preganjanja kristjanov, zlasti armenskih, je Maloyan sodeloval z oblastmi. Kljub temu pa so bile cerkve še naprej deležne groženj in napadov, tako da so vse preiskali. 3. junija, na praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, je bil Maloyan aretiran skupaj s 13 duhovniki in 600 drugimi kristjani. Ker se niso hoteli odpovedati svoji veri, so 11. junija 1915 vse usmrtili. Janez Pavel II. je Maloyana razglasil za blaženega 7. oktobra 2001, v letu stoletnice pokristjanjenja Armenije, sluh o njegovem mučeništvu pa se je hitro razširil po vsem svetu. Njegove besede in nauk, zlasti njegova ljubezen in odpuščanje preganjalcem, so za vso Cerkev pomemben in dragocen zgled, kako živeti zvestobo evangeliju tudi v najtežjih trenutkih.

Peter To Rot, prvi svetnik iz Papue Nove Gvineje

Rodil se je 5. marca 1912 na otoku Rakunai-Rabaul v današnji Papui Novi Gvineji. Odraščal je v številčni družini, bil je krščansko vzgojen in postal katehist. S ponižnostjo in skrbnostjo se je posvečal pastoralnemu služenju, vodila ga je tudi velika ljubezen do bližnjega: po svojih najboljših močeh se je posvečal ubogim, bolnim in sirotam. Pri 23 letih se je poročil s Paulo La Varpit, s katero je imel tri otroke. Ko so Japonci med drugo svetovno vojno zasedli Papuo Novo Gvinejo, so bili vsi misijonarji zaprti, vendar pastoralna dejavnost sprva ni bila ovirana. Peter se je zato omejil na tisto, kar je bilo dovoljeno, da ne bi zapustil krščanske skupnosti. Nadaljeval je s katehezami in s pripravo parov na poroko, nato pa je bil prisiljen omejiti svoje dejavnosti, ki so bile nazadnje vse prepovedane. Na skrivaj je nadaljeval svoj apostolat z veliko previdnostjo, da ne bi ogrozil življenja vernikov, vendar pa se je zavedal, da ogroža svoje življenje. Odločno je nasprotoval poligamiji, ki so jo Japonci dovolili, da bi se prikupili lokalnim plemenom, in je šel celo tako daleč, da je kljuboval svojemu starejšemu bratu, ki se je zanjo odločil. Ta ga je zato prijavil policiji, ki ga je leta 1945 aretirala. Obsojen je bil na dva meseca zapora, julija pa je tam umrl zaradi zastrupitve. Papež Janez Pavel II. ga je 17. januarja 1995 v Port Moresbyju razglasil za blaženega.

Vincencija Marija Poloni, ustanoviteljica Inštituta sester Božjega usmiljenja

Rodila se je v Veroni 26. januarja 1802. Odraščala je v zelo verni družini in se je posvečala najšibkejšim in pomoči potrebnim. Njen duhovni voditelj jo je spodbudil, naj svoje življenje posveti služenju ostarelim in kroničnim bolnikom. Leta 1840 je v svojem rojstnem kraju začela živeti skupaj z nekaterimi drugimi dekleti in sčasoma je nastal inštitut sester Usmiljenja. Konstitucije redovne skupnosti je napisala Vincencija Marija, njena izkušnja z bolniki, ostarelimi in sirotami je bila bistvenega pomena pri oblikovanju karizme. Umrla je 11. novembra 1855, za blaženo pa je bila razglašena 21. septembra 2008 v Veroni. Čudež, ki je odprl pot za njeno kanonizacijo, se je zgodil leta 2014 v Čilu. Na njeno priprošnjo je bolnica s kompleksno klinično sliko po vrsti kirurških posegov v nasprotju z vsemi napovedmi – zdravniki so predvidevali, da bo umrla v nekaj dneh – ozdravela in nadaljevala s svojim običajnim življenju, potem ko je njen nečak skupaj z mnogimi drugimi ljudmi molil pred podobo blažene Poloni, ki je bila na fasadi redovne hiše sester usmiljenja v Quillecu.

Marija Gore Karmel Rendiles Martínez, prva svetnica iz Venezuele

Rodila se je 11. avgusta 1903 v Caracasu in je po očetovi smrti že kot otrok materi pomagala pri skrbi za družino, kasneje se je posvetila tudi apostolatu v župniji. Vstopila je v kongregacijo Jezusovih služabnic Najsvetejšega zakramenta in 8. septembra 1932 izrekla večne zaobljube. Imenovana je bila za magistro novink, leta 1946 pa je postala provincialna predstojnica. Kongregacija je pozneje postala svetna ustanova, vendar so se številne latinskoameriške sestre odločile ustanoviti novo redovno skupnost: kongregacijo Jezusovih služabnic. Po prometni nesreči leta 1974 je Carmen zadnja leta svojega življenja preživela na invalidskem vozičku in umrla 9. maja 1977. Za blaženo je bila razglašena 16. junija 2018, za kanonizacijo pa je bila odločilna čudežna ozdravitev mlade bolnice, ki se je zgodila na njeno priprošnjo.

Marija Troncatti, misijonarka med Indijanci

Rodila se je 16. februarja 1883 v preprosti kmečki družini v kraju Corteno Golgi na severu Italije. Dejavno je sodelovala pri življenju v župniji in je kljub očetovemu začetnemu nasprotovanju vstopila v družbo hčera Marije pomočnice. Prve zaobljube je izpovedala leta 1908, večne pa leta 1914. Med prvo svetovno vojno je kot bolničarka Rdečega križa skrbela za vojake na fronti. Leta 1922 je odšla v misijone v južni Ekvador, kjer so živeli Indijanci Shuar. Delovala je predvsem na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter duhovnega spremljanja. Potem ko je premagala različne bolezni, je 25. avgusta 1969 na poti na duhovne vaje umrla v letalski nesreči. Za blaženo je bila razglašena 24. novembra 2012 v Ekvadorju. Leta 2015 se je prav v tej državi na njeno priprošnjo zgodil čudež, zaradi katerega bo razglašena za svetnico. Pripadnik enega izmed indijanskih plemen se je leta 2015 hudo poškodoval, ko je brusil orodje v svoji mizarski delavnici in ga je v glavo zadela velik kos skale, zaradi česar je bil v nezavesti. S kanujem in nato z letalom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu opravili dolgo in zahtevno operacijo. Glede na resnost prognoze mu je svak na prsi položil podobico Marije Troncatti in začel moliti k njej. Ko so za primer izvedele salezijanke, so tudi one začele moliti na njeno priprošnjo. Kmalu zatem se je pacient prebudil iz kome in bil odpuščen iz bolnišnice, čeprav ni mogel govoriti in se premikati. Nato je sanjal, da mu je s. Marija zdravila nogo in usta ter mu napovedala ozdravitev. Ko se je zbudil, se je začel premikati in je izrekel tudi nekaj besed. Sledilo je postopno izboljšanje njegovega stanja, tako da je leto kasneje ponovno lahko normalno opravljal svoje delo.

Jožef Gregor Hernandez Cisneros, zdravnik iz Venezuele

Rodil se je 26. oktobra 1864 v Isnotu v Venezueli. Papež Frančišek mu je posvetil eno od svojih katehez in ga imenoval »zdravnik revnih« in »apostol miru«, pa tudi »ljudski svetnik« in »misijonar upanja«. Svoje življenje je posvetil skrbi za bolnike, zlasti revne in uboge, v katerih je videl trpečega Jezusa. Moč je črpal iz molitve in tesnega odnosa z Bogom. Začutil je klic, naj svoje življenje daruje za mir. Umrl je za posledicami prometne nesreče, 29. junija 1919. Dan prej je bila v Parizu podpisana pogodba, s katero se je uradno končala prva svetovna vojna. Jožefa Gregorja je med prečkanjem ceste zbilo vozilo. Umrl je v bolnišnici v Caracasu z besedami »O, Blažena Devica«. Za blaženega je bil razglašen 30. aprila 2021.

Peter Jurij Frassati

Rodil se je 6. aprila 1901 v eni najbolj znanih torinskih družin. Oče Alfredo je bil ustanovitelj in direktor časopisa La Stampa, senator in veleposlanik v Berlinu, mati Adelaide pa je bila slikarka in je v veri vzgajala Petra Jurija in njegovo sestro Luciano. V času šolanja pri jezuitih je vsak dan začel prejamati sveto obhajilo in se vključil v Vincencijevo konferenco. Vpisal se je na fakulteto za inženirstvo, da bi lahko »bolje služil Kristusu med rudarji«, ter se pridružil italijanskim katoliškim študentom, kjer je okrepil svojo krščansko vero. Negoval jo je z vsakodnevno evharistijo, s premišljevanjem Božje besede in pogostim spovedovanjem. Vstopil je v tretji red dominikancev pod imenom fra' Girolamo in svoj prosti čas posvetil pomoči najrevnejšim in izključenim. Gojil je kulturne in športne interese, hkrati pa nadaljeval goreče apostolsko delo med svojimi vrstniki. Umrl je 4. julija 1925 v Torinu, star komaj štiriindvajset letih, ko ga je prizadela huda otroška paraliza, ki jo je verjetno dobil med pomočjo revnim. Čudeža na njegovo priprošnjo je bil leta 2017 deležen bogoslovec iz Združenih držav Amerike: utrpel je poškodbo desnega gležnja, zaradi katere ni mogel več hoditi. Ko se je zdelo, da bo potrebna operacija, je začel moliti devetdnevnico k blaženemu Petru Juriju. Po koncu je začutil močno toploto okoli bolečega mesta in od takrat ni več imel simptomov.

Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča v Pompejih, »apostol rožnega venca«

Rodil se je 10. februarja 1841 v italijanskem kraju Latiano. V zgodnjem obdobju svojega življenja se je soočal z zelo veliko notranjo stisko. Med študijem prava v Neaplju se je za nekaj časa približal spiritualizmu, nato pa s pomočjo nekaterih duhovnikov ponovno odkril svojo krščansko vero. V njem se je prebudila želja po spodbujanju karitativnih del. Postal je upravitelj imetja grofice Marianne Farnararo, vdove s petimi majhnimi otroki, in si prizadeval za dostojnejše življenje revnih ljudi, ki so živeli na njenem posestvu v dolini Pompejev.

Leta 1875 je v Pompeje prinesel Marijino podobo, leta 1876 pa je začel graditi svetišče, ki naj bi postalo kraj svetovnega čaščenja in ki je bilo 7. maja 1891 posvečeno Rožnovenski Materi Božji. Bartolo Longo se je poročil z grofico Marianne in skupaj sta svetišče podarila papežu Leonu XIII., ki pa je zakoncema prepustil upravljanje svetišča. S tem se je Longo v celoti posvetil pobožnosti do Marije, kar se je odražalo tudi s pisanjem in razširjenjem knjig, brošur in revij. Umrl je leta 1926, Janez Pavel II. pa ga je leta 1980 razglasil za blaženega.