Življenjepis Roberta Prevosta - Leona XIV.

Predstavljamo kratek življenjepis novega Petrovega naslednika.

Vatican News

Robert Prevost se je rodil 14. septembra 1955 v Chicagu (Illinois, ZDA). Od 18. do 22. leta je študiral na Univerzi Villanova (Pensilvanija). 1. septembra 1977 je vstopil v noviciat Reda svetega Avguština (OSA), 29. avgusta 1981 pa izpovedal slovesne zaobljube. Leto kasneje je v Chicagu diplomiral iz teologije, leta 1987 pa zaključil doktorski študij. Svoje poslanstvo je nato opravljal v Trujillu v Peruju, kjer je bil odgovoren za formacijo kandidatov avguštincev. Prva štiri leta je bil prav tako predstojnik tamkajšnje skupnosti, nato pa odgovoren za formacijo (1988‒1998) in učitelj profesov (1992‒1998). Po enajstih letih v Trujillu se je leta 1999 vrnil v Združene države Amerike, ker je bil izvoljen za provinciala. Po dveh letih in pol je bil na rednem generalnem kapitlju izvoljen za generalnega priorja. To poslanstvo je opravljal dva mandata, do leta 2013.

Izbrano 08/05/2025 Robert Prevost je novi papež Konklave je za 267. rimskega škofa izvolil kardinala Roberta Prevosta, ki si je nadel ime Leon XIV..To je množici naznanil kardinal protodiakon Dominique Mamberti.

Papež Frančišek ga je 3. novembra 2014 imenoval za apostolskega administratorja škofije Chiclayo v Peruju, v škofa je bil posvečen 12. decembra istega leta. 15. aprila 2020 je bil imenovan za apostolskega administratorja škofije Callao, prav tako v Peruju.

Od 30. januarja 2023 je prefekt Dikasterija za škofe in predsednik Papeške komisije za Latinsko Ameriko.