Zadnja etapa Dirke po Italiji skozi Vatikan. Kolesarje bo pozdravil Leon XIV.

Papež Leon XIV. bo v nedeljo, 1. junija, ob 15.30 pozdravil kolesarje Dirke po Italiji, ki se bodo zapeljali tudi skozi Vatikan in se tako poklonili pokojnemu papežu Frančišku. Vožnja skozi vatikanske vrtove bo netekmovalne narave. Uradni začetek kolesarske dirke ob zapustitvi vatikanskega ozemlja.

Pobuda poteka v okviru Dikasterija za kulturo in vzgojo, v njeni izvedbi pa sodelujeta tudi vatikanski governatorat in športno društvo Vatikanska atletika. Povezana je z Jubilejem športnikov, ki bo potekal 14. in 15. junija.

Ideja je nastala 28. oktobra 2021, ko je Vatikanska atletika postala uradna članica Mednarodne kolesarske zveze. Prošnjo, da Vatikan gosti del rimske etape, je Dikasterij za kulturo in vzgojo aprila letos naslovil na mestno občino Rim.

Zadnja etapa 108. izvedbe kolesarske dirke po Italiji se bo začela s startom v Termah Caracalla. Kolesarji bodo v Vatikan vstopili z ulice Via Paolo VI. skozi vhod Petriano. Pot znotraj vatikanskega obzidja je dolga približno 3 kilometre: vsak meter je pripoved o zgodovini in duhovnosti, prepletena z umetnostjo in naravo vatikanskih vrtov.

Kolesarji se bodo zapeljali mimo bazilike in zakristije svetega Petra ter nato zavili v smeri vatikanskih vrtov, mimo cerkve svetega Štefana Abesinskega, železniške postaje in stavbe governatorata.

Pot bodo nadaljevali do samostana Mater Ecclesiae, votline Lurške Marije, stolpa svetega Janeza in heliporta. Potem pa se ob obzidju, po tako imenovani Marijini poti, podali na pravo »dirko okoli sveta«, saj so ob poti postavljene številne podobe Matere Božje, značilne za različne države, kjer jo častijo kot zavetnico. Marijina pot se začne z mozaikom Matere dobrega sveta, ki je značilna za avguštinsko duhovnost.

Pot se bo nadaljevala do Vatikanskih muzejev in po ulici Via delle Fondamenta do trga Svete Marte, kjer bodo kolesarji zapustili Vatikan skozi Peruginova vrata. Na italijanskih tleh bo uradni začetek kolesarske dirke.