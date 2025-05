Začetek pontifikata Leona XIV. Slovesna liturgija med obredi in simboli

Z obhajanjem v nedeljo, 18. maja 2025, se uradno začenja petrinska služba Roberta Francisa Prevosta. Obred poudarja vez z apostolom Petrom in njegovo mučeniško smrtjo, ki je oplodila nastajajočo rimsko Cerkev, ter poudarja posebno vrednost petrinskih škofovskih insignij, ki se ju bo podelilo papežu: palija in Ribičevega prstana.

Tiziana Campisi – Vatikan

Evharistično slavje, s katerim izvoljeni papež Leon XIV. uradno začenja svojo službo, bo v nedeljo, 18. maja 2025, z začetkom ob 10. uri v baziliki svetega Petra in na trgu pred njo. Obred še posebej poudarja »petrinsko« razsežnost pastirja Katoliške Cerkve in, kot pojasnjujejo v Uradu za papeška liturgična slavja, vključuje več trenutkov velike simbolne vrednosti, v katerih izstopata starodavni »petrinski« škofovski znamenji: palij in Ribičev prstan.

Na grobu sv. Petra

Liturgija se začne v vatikanski baziliki. Novi rimski papež se skupaj s patriarhi vzhodnih Cerkva spusti do groba svetega Petra, se tam ustavi v molitvi in ​​ga nato pokadi. Ta trenutek poudarja tesno vez rimskega škofa z apostolom Petrom in njegovim mučeništvom prav tam, kjer je prvi Kristusov namestnik s svojo krvjo izpovedal svojo vero skupaj z mnogimi drugimi kristjani, ki so izkazali isto pričevanje. Dva diakona nato vzameta palij, Ribičev prstan in Knjigo evangelijev ter se v procesiji odpravita proti slavnostnemu oltarju na prostoru pred baziliko na Trgu sv. Petra.

Na prostoru pred vatikansko baziliko

Leon XIV. se povzpne iz groba in pridruži procesiji, medtem ko se poje Laudes Regiæ - litanijski spev - s klicanjem za priprošnjo svetih papežev, mučencev in svetnikov rimske Cerkve. Z osrednjih ograjnih vrat vatikanske bazilike visi tapiserija čudežnega ulova rib, ki prikazuje dialog med Jezusom in Petrom, ki je izrecno omenjen v Besednem bogoslužju in v besedilih slovesnosti. Gre za flamsko reprodukcijo, ustvarjeno za Sikstinsko kapelo po lepenki Raffaella Sanzia in ohranjeno v Vatikanskih muzejih. Blizu oltarja je postavljena podoba Matere dobrega sveta iz marijanskega svetišča Genazzano. Sledi obred blagoslova in pokropitve s sveto vodo, ker gre za nedeljo v velikonočnem času. Nato se zapoje Slava, ki ji sledi zbrana molitev, ki se nanaša na Očetov načrt, da bo svojo Cerkev zgradil na Petru.

Besedno bogoslužje

Besedno bogoslužje se začne s prvim berilom, ki bo izgovorjeno v španščini. Gre za odlomek iz Apostolskih del (Apd 4,8-12), v katerem Peter oznanja, da je Kristus »kamen, ki so ga zidarji zavrgli«. Psalm z odpevom (Ps 117 [118]), izgovorjen v italijanščini, obravnava temo »kamna« – »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen«, medtem ko drugo berilo, prebrano v angleščini, vzeto iz Prvega Petrovega pisma (1 Pt 5,1-5, 10-11), poudarja povezavo med Petrom, rimsko Cerkvijo in službo njegovega naslednika. Evangelij, gre za odlomek iz Janezovega evangelija, bo razglašen v latinščini in grščini (Jn 21,15-19). V njem je Jezusova trojna prošnja Petru, naj pase »njegova jagnjeta« in »njegove ovce«, in je eno od besedil, ki tradicionalno določajo posebno in osebno nalogo, dodeljeno Petru v skupini dvanajsterih apostolov.

Izročitev petrinskih škofovskih insignij

Po oznanilu evangelija pristopijo k Leonu XIV. trije kardinali iz treh redov kardinalov (diakonov, prezbiterjev in škofov) z različnih celin. Prvi mu položi palij, drugi s posebno molitvijo prosi Gospodovo navzočnost in pomoč za papeža, tretji prav tako izreče molitev, pri čemer najprej prosi Kristusa, »pastirja in škofa naših duš«, ki je zgradil Cerkev na Petru-skali in ki ga je sam Peter prepoznal kot »Sina živega Boga«, da bi bil On tisti, ki bi novemu papežu dal Ribičev pečatni prstan in mu zatem ta prstan tudi izroči. Ta trenutek se zaključi z molitvijo k Svetemu Duhu, naj obogati novega papeža z močjo in nežnostjo pri ohranjanju Kristusovih učencev v edinosti občestva. Papež zatem z evangelijem blagoslovi bogoslužno občestvo, medtem ko v latinščini vzkliknejo: »Ad multos annos!«

Obred pokorščine

Po simboličnem obredu »pokorščine«, ki ga je papežu izkazalo dvanajst predstavnikov vseh kategorij Božjega ljudstva, ki prihajajo z različnih koncev sveta, se slavje nadaljuje s papeževo homilijo. Nato se zapoje »Vera«, ki ji sledi molitev vernikov s petimi nameni v portugalščini, francoščini, arabščini, poljščini in kitajščini. Gospoda se prosi za Cerkev, razširjeno po vsej zemlji, za rimskega papeža, ki začenja svojo službo, za tiste, ki imajo odgovornost kot voditelji, za tiste, ki se znajdejo v trpljenju in stiski, za evharistično občestvo.

Evharistično bogoslužje

Medtem ko se oglasi daritveni spev »Tu es pastor ovium«, zatem prošnja nad daritvijo kruha in vina, s tem prosi, da bi se po misijonarski službi Cerkve sadovi odrešenja razširili na ves svet. Leon XIV. nato s somašniki moli »I. evharistično molitev« ali »Rimski kanon«. Po tem sledi obred obhajila, na koncu katerega papež prosi Boga, naj potrdi Cerkev v edinosti in ljubezni ter zase, da bo rešen in varovan skupaj s čredo, ki mu je zaupana.

Sklepni obred

Pred zaključkom slavja ima papež kratek nagovor in po petju Regina Caeli podeli slovesni blagoslov, ki se vrača k svetopisemski podobi trte in vinograda, ki se nanaša na Cerkev, in prosi, naj Gospod »pazljivo gleda« in »varuje« koreniko in trto, ki ju je zasadil, in prosi, naj njegov zveličavni obraz »zasije« vsem.