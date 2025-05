VIDEO Posnetki postavitve peči v Sikstinski kapeli in dimnika na strehi

Sikstinsko kapelo pripravljajo na konklave, ki se začne v sredo, 7. maja 2025. Posnetki vatikanskih medijev prikažejo postavitev peči in dimnika, ki sta se zgodili včeraj dopoldne, 2. maja 2025. Prav iz tega dimnika bo v prihodnjih dneh svet pričakal dolgo pričakovano znamenje: bel dim, znak izvolitve naslednika papeža Frančiška. Dimnik, povezan z dvema pečema znotraj Kapele, je točka, iz katere se kadi: črn dim, ko še ni dosežena ustrezna dvotretjinska večina, in bel dim, ko je papež izvoljen.

Na dan so predvidena štiri glasovanja, dve dopoldne in dve popoldne, po 33. ali 34. glasovanju pa bo v vsakem primeru neposreden in obvezen krog med kardinaloma, ki sta na zadnjem glasovanju dobila največ glasov. Tudi v tem primeru pa bo vedno potrebna dvotretjinska večina. Kardinala, ki ostaneta v igri, ne bosta mogla aktivno sodelovati pri glasovanju. Če glasovi za kandidata dosežejo dve tretjini tistih, ki glasujejo, je izvolitev papeža kanonično veljavna.