VIDEO Molitveni namen za maj 2025: Za delovne pogoje

V letni objavi namenov molitve za 2025 nas je papež Frančišek povabil naj v maju molimo za delovne pogoje: »Molimo, da se bo preko dela vsaka oseba uresničila, da se bodo družine z dostojanstvom vzdrževale in da bi družba postala bolj človeška.«

Svetovna mreža molitve

V letni objavi namenov molitve za 2025 nas je papež Frančišek povabil naj v maju molimo za delovne pogoje. Svetovna mreža molitve polaga v Gospodove roke poslanstvo novega papeža in nadaljuje svojo apostolsko nalogo tako, da izroča Bogu izzive človeštva in poslanstvo Cerkve. Ta mesec pustimo, da nas ta video navdihne z besedami zadnjih treh papežev: Frančiška, Benedikta XVI. in svetega Janeza Pavla II.

---

Papežev molitveni namen

Za delovne pogoje

---

Med eno od splošnih avdienc leta 2022 je papež Frančišek rekel: »Evangelista Matej in Marko Jožefa imenujeta mizar ali tesar. Jezus je opravljal poklic svojega očeta. Šlo je za težek poklic. Z ekonomskega vidika ni zagotavljal velikega zaslužka«. »Ob tem biografskem podatku o Jožefu in Jezusu«, je (Frančišek) pomislil »na vse delavce sveta«.

»Delo – je dodal papež Frančišek – je maziljenje dostojanstva. Kar ti daje dostojanstvo, ni prinesti domov kruh. Kar ti da dostojanstvo je, da zaslužiš za kruh«.

Tudi papež Benedikt XVI., ko se je obrnil na vse delavce med praznikom sv. Jožefa delavca leta 2006, je poudaril, da je »delo primarnega pomena za izpolnitev človeka in za razvoj družbe, zato je nujno, da se ga vedno organizira in izvaja ob polnem spoštovanju človekovega dostojanstva in v službi skupnega dobrega. Istočasno – je opozoril papež Benedikt –pa je nujno, da se človek ne pusti zasužnjiti delu, da ga ne malikuje, in da si ne domišlja, da je v njem našel končni in dokončni smisel življenja«.

In sveti Janez Pavel II. je med obhajanjem jubileja delavcev leta 2000, dejal, da »Jubilejno leto kliče k ponovnemu odkrivanju pomena in vrednosti dela. Poziva tudi k odpravi gospodarskih in socialnih neravnovesij, ki obstajajo v svetu dela tako, da se vzpostavi pravična hierarhija vrednot, z dostojanstvom delavk in delavcev na čelu, z njihovo svobodo, odgovornostjo in sodelovanjem«.

Janez Pavel II. je nato pozval, naj se »sanira krivične situacije« in naj se ne pozabi »tistih, ki trpijo zaradi pomanjkanja zaposlitve, zaradi premajhne plače ali pomanjkanja materialnih sredstev«.

Molimo, da se bo preko dela vsaka oseba uresničila, da se bodo družine z dostojanstvom vzdrževale in da bi družba postala bolj človeška.