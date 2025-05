V Mehiki na tisoče mladih ponovno prisluhnilo papežu Frančišku

V središču mehiškega glavnega mesta Ciudad de Mexico se je več tisoč mladih zbralo na festivalu Vitae Fest. V središču pozornosti je bilo predvajanje video sporočila, ki ga je papež Frančišek namenil udeležencem istega festivala leta 2024.

»Vem, da ste se zbrali na trgu Zócalo. Zbrali ste se, da bi sprejemali in dajali,« je sveti oče mlade udeležence festivala življenja nagovoril lansko leto. »Tu niste zato, da bi bili tiho, ampak da bi delali hrup, da bi premaknili stvari, z veseljem, da bi prejeli sporočilo in ga posredovali. Hvala vam, da ste pripravljeni delovati. Kajti na svetu je veliko slabih stvari in moramo jih popraviti. Vendar pa je tudi veliko lepih stvari in med temi ste vi, ki ste se tukaj zbrali, ker želite nekaj več,« je dejal papež Frančišek.

Mladi so tako lani kot letos imeli bele robčke kot znamenje mladosti in skupne želje, da bi gradili družbo dialoga in bratstva. »Nikoli ne pozabite teh belih robčkov,« jih je pozval, »ta beli robček vedno predstavlja upanje za vse grešnike, kot smo mi. Naj vas Bog blagoslovi, Devica iz Guadalupa pa naj vas varuje. In ne pozabite moliti zame. Hvala.«