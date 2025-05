Tudi v četrtek dopoldan dim črne barve

V četrtek, 8. maja 2025, se je ob 11.51 iz dimnika Sikstinske kapele ponovno pokadil črn dim, ki je naznanil, da kardinali po dveh glasovanjih še niso izvolili novega papeža. Na Trgu svetega Petra se je zbralo okoli 15.000 ljudi.

Kardinali so se malo pred 8. uro zjutraj zbrali v Pavlinski kapeli, kjer so obhajali sveto mašo in hvalnice. Ob 9.15 so odšli v Sikstinsko kapelo, kjer so nadaljevali z dnevno molitveno uro, nato pa začeli z glasovanjem. S kosilom v Domu svete Marte so začeli ob 12.30, ob 15.45 pa bodo ponovno odšli proti apostolski palači. Popoldanski glasovanji se bosta začeli ob 16.30.