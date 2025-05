Sveti Peter s ključi in mrežo na Ribičevem prstanu Leona XIV.

Urad za papeška liturgična slavja je objavil fotografijo s podobo prstana, ki bo v nedeljo, 18. maja 2025, skupaj s palijem izročen papežu. Obe skupaj pa predstavljata petrinski škofovski znamenji.

Vatican News

Na notranji strani Ribičevega prstana je napis Leon XIV., na zunanji strani pa podoba sv. Petra s ključi in mrežo. To je razvidno iz fotografije, ki jo je objavil Urad za papeška liturgična slavja in je dodal pojasnilo.

Ribičev prstan - piše - bo izročen papežu Leonu XIV. med obhajanjem jutri, v nedeljo, 18. maja, za začetek petrinske službe. Na njem je upodobljena podoba svetega Petra in se imenuje »Ribičev«, ker je »Peter, Apostol ribič, ki je z vero v Jezusovo besedo iz čolna na kopno potegnil mreže čudežnega ulova«.

Ima posebno vrednost pečatnega prstana, ki radikalno potrjuje vero. Gre za nalogo, ki je bila zaupana Petru, da potrdi svoje brate (prim. Lk 22,32), nalogo, ki je zato prenesena tudi na papeža Leona XIV.

Papežev palij

Urad za bogoslužna slavja je v petek, 16. maja 2025, objavil tudi podobo palija, ki skupaj z Ribičevim prstanom predstavlja petrinsko škofovsko insignijo. Narejen je »iz bele volne, simbol – beremo v besedilu ob fotografiji – škofa kot dobrega Pastirja in hkrati Jagnjeta, križanega za zveličanje človeštva«. Palij je ozek trak, ki se ga da čez ramena, preko mašnega plašča, to je liturgične obleke. Ima dva črna zavihka, ki padata spredaj in zadaj in je okrašen s šestimi črnimi svilenimi križi – enim na vsakem koncu, ki padata po prsih in hrbtu, in štirimi na obroču, ki leži na ramenih – ter še spredaj in zadaj s tremi iglami (acicula), ki upodabljajo tri žeblje Kristusovega križa.