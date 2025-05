Sveti oče: Treba je znati poslušati, ne da bi sodili

Na nedeljo dobrega Pastirja, 11. maja 2025, je papež Leon XIV. obhajal sveto mašo pri oltarju v bližini groba apostola Petra v vatikanskih grobnicah. V homiliji, ki je bila v angleščini in italijanščini, je spomnil tudi na dan molitve za duhove poklice ter poudaril, da je pomemben zgled veselega življenja po evangeliju. Ob tem je dodal, da je predpogoj za dobro razločevanje poslušanje Božje besede.

Homilija papeža Leona XIV.

Začel bom z besedo v angleščini in nato morda še drugo v italijanščini.

Evangelij, ki smo ga pravkar slišali na to nedeljo dobrega Pastirja: Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj.

O dobrem Pastirju razmišljam zlasti na to nedeljo, ki je tako pomenljiva v velikonočnem času. Medtem ko obhajamo začetek tega novega poslanstva službe, h kateri me je poklicala Cerkev, ni boljšega zgleda od samega Jezusa Kristusa, ki mu izročamo svoje življenje in od katerega smo odvisni. Jezus Kristus, ki mu sledimo, je dobri Pastir in je tisti, ki nam daje življenje: pot in resnica in življenje. Zato z veseljem obhajamo ta dan in globoko cenimo vašo navzočnost tukaj.

(@Vatican Media)

Danes je materinski dan. Mislim, da je tukaj prisotna samo ena mama: vesel materinski dan! Eden najlepših izrazov Božje ljubezni je ljubezen, ki jo izkazujejo matere, zlasti svojim otrokom in vnukom.

Ta nedelja je posebna iz različnih razlogov: eden izmed prvih, ki bi jih rad omenil, so poklici. Med nedavnim delom kardinalov, pred in po izvolitvi novega papeža, smo veliko govorili o poklicih v Cerkvi in o tem, kako pomembno je, da iščemo vsi skupaj. Predvsem s tem, da dajemo dober zgled s svojim življenjem, z veseljem, tako da živimo veselje evangelija, da ne odvračamo drugih, ampak iščemo načine, kako mlade spodbuditi, da bi slišali Gospodov glas in mu sledili ter služili v Cerkvi. »Jaz sem dobri Pastir,« nam pravi.

Sedaj bom dodal samo eno besedo tudi v italijanščini, saj poslanstvo, ki ga opravljamo, ni več namenjeno samo eni škofiji, ampak celotni Cerkvi: ta univerzalni duh je pomemben. Najdemo ga tudi v prvem berilu, ki smo ga slišali (Apd 13,14.43-52). Pavel in Barnaba gresta v Antiohijo, najprej k Judom, vendar ti nočejo poslušati Gospodovega glasu, zato začneta oznanjati evangelij vsemu svetu, poganom. Kot vemo, se odpravita na to veliko poslanstvo. Sveti Pavel pride v Rim, kjer ga je na koncu tudi dopolnil. Drugi primer pričevanja dobrega pastirja. Vendar pa je v tem zgledu tudi zelo posebno povabilo za vse nas. Kot sem dejal tudi na zelo oseben način, kaj pomeni oznanjati evangelij vsemu svetu.

(@Vatican Media)

Pogum! Brez strahu! Jezus v evangeliju velikokrat reče: »Ne bojte se!« Pogumni moramo biti v pričevanju, ki ga dajemo, z besedo, predvsem pa z življenjem: darovati življenje, služiti, včasih z velikimi žrtvami, da bi živeli prav to poslanstvo.

Videl sem kratko razmišljanje, ki mi daje veliko misliti, saj se pokaže tudi v evangeliju. V tem smislu je nekdo vprašal: »Ko razmišljaš o svojem življenju, kako razložiš, do kod si prišel?« Odgovor, ki ga podajo v tem razmišljanju, je v določenem smislu tudi moj, z glagolom »poslušati«. Kako pomembno je poslušati! Jezus pravi: »Moje ovce poslušajo moj glas.« In mislim, da je pomembno, da se vsi naučimo vedno bolj poslušati, da bi vstopili v dialog. Predvsem z Gospodom: vedno poslušati Božjo besedo. Potem tudi poslušati druge, znati graditi mostove, znati poslušati ne da bi sodili; ne zapirati vrat misleč, da poznamo vso resnico in da nam nihče drug ne more ničesar reči. Zelo pomembno je, da v tem dialogu poslušamo Gospodov glas, da prisluhnemo drug drugemu in vidimo, kam nas Gospod kliče.

Hodimo skupaj v Cerkvi, prosimo Gospoda, naj nam da to milost, da bomo lahko prisluhnili njegovi Besedi in služili vsemu njegovemu ljudstvu.