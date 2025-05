Sveti oče sprejel italijanske prvake v nogometu

Papež Leon XIV. je v torek, 27. maja, sprejel nogometaše Napolija in jim čestital za osvojitev naslova italijanskega prvaka. Izpostavil je pomembnost medsebojnega sodelovanja, ter poleg družbenega vidika omenil tudi vzgojnega, pri tem pa pozval k ohranjanju kakovosti športa zlasti pri mladih, saj gre za njihovo človeško rast.

»Zmaga na prvenstvu je dosežek na koncu dolge poti, na kateri ne šteje enkratni podvig ali izjemna predstava prvaka. Prvenstvo osvoji ekipa, in ko rečem “ekipa”, mislim tako na igralce, trenerja in celoten tim kot tudi na klub,« je dejal papež Leon XIV. in pojasnil, da to izpostavlja prav zato, ker se mu ta vidik njihovega uspeha zdi najpomembnejši.

»Rekel bi, da je to tudi z družbenega vidika. Vemo, kako priljubljen je nogomet v Italiji in pravzaprav po vsem svetu. Zato se mi tudi v tem smislu zdi, da je primer družbene vrednosti takšnega dogodka, ki presega zgolj tehnično-športno razsežnost, ekipa v najširšem pomenu besede, ki deluje skupaj in v kateri talenti posameznikov služijo celoti.«

Sveti oče je spregovoril še o vzgojnem vidiku. »Ko šport postane posel, na žalost tvega, da bo izgubil vrednote, zaradi katerih je vzgojen, in tako lahko postane celo nevzgojen,« je opozoril in izpostavil, da je na to treba biti pozoren, zlasti pri mladostnikih. »Starše in športne voditelje pozivam: zelo moramo paziti na moralno kakovost športne izkušnje na tekmovalni ravni, saj gre za človeško rast mladih. Mislim, da se razumemo in da ni potrebnih veliko besed.«