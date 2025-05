Sveti oče sobratom avguštincem: Bodite blizu drug drugemu, živite v občestvu

Papež Leon XIV. je v torek, 13. maja 2025, z obiskom presenetil svoje sobrate v generalni hiši avguštincev. Ta se nahaja v neposredni bližini Vatikana, v njej pa je živel med letoma 2001 in 2013, ko je bil generalni prior reda svetega Avguština. Ob 12. uri je daroval sveto mašo v kapeli skupnosti, zatem pa se je zaustavil še na kosilu.

Kot je za vatikanske medije povedal generalni prior p. Alejandro Moral, je sveti oče kot kardinal običajno prihajal k njim na kosilo, zato se je želel skupnosti zdaj zahvaliti. Po njegovih besedah je šlo za zelo domače in prijetno srečanje, saj se vsi med seboj zelo dobro poznajo. Pridružili so se jim tudi delavci in kuharice, ki so želeli pozdraviti novega papeža.

Sveti oče je svojim sobratom naročil, naj bodo vedno blizu drug drugemu ter naj živijo v medsebojnem občestvu, kakor je zapisal že sveti Avguštin.