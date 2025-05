Sveti oče: Prosimo Gospoda, da bi znali odgovarjati na njegova povabila

Papež Leon XIV. je v torek, 20. maja 2025, popoldan obiskal baziliko svetega Pavla zunaj obzidja. Ob prihodu se je najprej zaustavil v tihi molitvi na grobu apostola narodov. V homiliji po prebranem odlomku iz Pisma Rimljanom je spomnil na tri temeljne teme Pavlovega sporočila: milost, vera in pravičnost. Nato je povabil, da bi po apostolovem zgledu tudi mi znali odgovarjati na Gospodova povabila ter bi postajali priče ljubezni, ki je bila izlita v naša srca.

Homilija papeža Leona XIV.

Svetopisemski odlomek, ki smo mu prisluhnili, je začetek čudovitega pisma, ki ga je sveti Pavel naslovil na kristjane v Rimu in katerega sporočilo se nanaša na tri pomembne teme: milost, vera in pravičnost. Medtem ko začetek tega novega pontifikata izročamo priprošnji apostola narodov, skupaj razmislimo o njegovem sporočilu.

Sveti Pavel najprej pravi, da je od Boga prejel milost poklicanosti (prim. Rim 1,5). To pomeni, da prepozna, da sta njegovo srečanje s Kristusom in njegovo poslanstvo povezana z ljubeznijo, s katero je Bog hodil pred njim in ga poklical k novemu življenju, ko je bil še daleč od evangelija in je preganjal Cerkev. Sveti Avguštin, ki je bil prav tako spreobrnjenec, govori o isti izkušnji z besedami: »Kaj lahko izberemo, če nismo bili pred tem izbrani mi sami? Če nismo bili najprej ljubljeni, tudi ne moremo ljubiti« (Govor 34,2). Na začetku vsake poklicanosti je Bog: njegovo usmiljenje, njegova dobrota, velikodušna kot pri materi (prim. Iz 66, 12-14), ki naravno, s svojim telesom, hrani otroka, ko se še ne more prehranjevati sam (prim. Sv. Avguštin, Esp. sul Salmo 130,9).

Vendar pa Pavel v istem odlomku govori tudi o »poslušnosti vere« (Rim 1,5) in tudi tukaj podeli to, kar je doživel. Gospod mu namreč s tem, ko se mu je prikazal na poti v Damask, ni odvzel svobode, ampak mu je pustil možnost izbire, poslušnosti, ki je sad naporov, notranjih in zunanjih bojev, katere je bil pripravljen soočiti. Zveličanje ne pride kot čarovnija, ampak po skrivnosti milosti in vere, po predhodni Božji ljubezni ter po zaupni in svobodni privolitvi s strani človeka (prim. 2 Tim 1,12).

Medtem ko se Gospodu zahvaljujemo za klic, s katerim je spremenil Savlovo življenje, ga prosimo, da bi znali tudi mi na enak način odgovarjati na njegova povabila, ter bi postali priče ljubezni, ki je bila »izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (Rim 5,5). Prosimo ga, da bi znali gojiti in širiti njegovo ljubezen ter postajali bližnji drug drugemu (prim. Frančišek, Homilija med drugimi večernicami ob slovesnosti spreobrnjenja svetega Pavla, 25. januar 2024), v isti tekmi naklonjenosti, ki je od srečanja s Kristusom dalje nekdanjega preganjalca spodbujala, da je postal »vsem vse« (prim. 1 Kor 9,19-23), vse do mučeništva. Tako kot zanj se bo tudi za nas v slabosti mesa razodela moč vere v Boga, ki opravičuje (prim. Rim 5,1-5).

Bazilika je že stoletja zaupana v oskrbo benediktinski skupnosti. Kako se torej, ko govorimo o ljubezni kot viru in gonilni sili oznanjevanja evangelija, ne bi spominjali vztrajnih pozivov svetega Benedikta v njegovem Pravilu k bratski ljubezni v samostanu in gostoljubnosti do vseh (Pravilo, poglavji LIII in LXIII)?

Želel bi skleniti z besedami, ki jih je več kot tisoč let pozneje mladim namenil drug Benedikt, papež Benedikt XVI.: »Dragi prijatelji,« je dejal, »Bog nas ljubi. To je velika resnica našega življenja in daje smisel vsemu drugemu [...]. V začetku našega obstoja je načrt Božje ljubezni«, vera pa nas vodi k temu, da »odpremo svoja srca tej skrivnosti ljubezni in živimo kot osebe, ki prepoznavajo, da jih Bog ljubi« (Homilija na molitvenem bdenju z mladimi, Madrid, 20. avgust 2011).

Tu je korenina, preprosta in edinstvena, vsakega poslanstva, tudi mojega, kot Petrovega naslednika in dediča Pavlove apostolske gorečnosti. Naj mi Gospod podeli milost, da bom zvesto odgovarjal na njegov klic.