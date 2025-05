Sveti oče presenetil romarje upanja za mir v Afriki

V baziliki svetega Petra je v ponedeljek, 26. maja, potekala maša za udeležence Jubilejnega romanja za mir v Afriki. Na njihovo veliko presenečenje jih je prišel pozdravit papež Leon XIV. in izpostavil pomembno pričevanje, ki ga afriška celina daje vsemu svetu: naša vera nam daje moč.

Jubilejno romanje je potekalo na temo »Upanje miru v Afriki« in je bilo organizirano ob mednarodnem dnevu Afrike. Udeležili so se ga afriški veleposlaniki, akreditirani pri Svetem sedežu in Italiji, njihovi sodelavci in družinski člani. Evharistično bogoslužje je pri oltarju katedre daroval kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson ob somaševanju kardinala Francisa Arinzeja in nadškofa Fortunatusa Nwachukwuja.

Sveti oče je izrazil veselje nad srečanjem ter se zahvalil, ker živijo svoje življenje v veri v Jezusa Kristusa.

»Prišel sem le za trenutek, da vas pozdravim in vam izrečem dobrodošlico v Rimu, Vatikanu, baziliki svetega Petra ter se vam na kratko pridružim na tem jubilejnem romanju v svetem letu, ki nas vse navdihuje in vabi, da iščemo upanje in tudi smo znamenja upanja,« je dejal papež in dodal, »kako pomembno je, da se vsaka krščena oseba čuti poklicana od Boga, da je znamenje upanja v današnjem svetu«.

Poudaril je, da je vera tista, ki nam daje moč: »Naša vera nam omogoča, da v svojem življenju vidimo luč Jezusa Kristusa in da razumemo, kako pomembno je živeti našo vero. Ne le ob nedeljah, ne le na romanju, ampak vsak dan. Tako bomo napolnjeni z upanjem, ki nam ga lahko podari le Jezus Kristus. Vsi skupaj bomo še naprej hodili kot bratje in sestre, da bi hvalili našega Boga, da bi spoznali, da je vse, kar imamo in kar smo, Božji dar, in da bi te darove uporabili za služenje drugim.«