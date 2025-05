Sveti oče obiskal »Borgo Laudato si’« in apostolsko palačo v Castel Gandolfu

Papež Leon XIV. je v četrtek, 29. maja 2025, dopoldan obiskal »Borgo Laudato si’«, ki na željo papeža Frančiška od februarja leta 2023 deluje v papeških vilah v Castel Gandolfu. Pred povratkom v Vatikan se je sveti oče zaustavil tudi v tamkajšnji apostolski palači.

Kot je septembra lani dejal papež Frančišek, je želel z omenjenim projektom spodbuditi »oblikovanje oprijemljivega modela misli, strukture in delovanja« ter tako željo po ekološki preobrazbi narediti vidno in konkretno. Castel Gandolfo je po njegovih besedah »pravi prostor za gostovanje tovrstnega "laboratorija", v katerem bi lahko eksperimentirali z izobraževalnimi vsebinami«.

Poleg tega gre tudi za projekt delovnega usposabljanja s področja celostne ekologije, ki je namenjen migrantom, nekdanjim zapornikom in odvisnikom, osebam s posebnimi potrebami ter žrtvam nasilja, da bi našli pot dostojanstva in vključenosti v družbo. Celovit vsestranski projekt, ki združuje ekologijo, ekonomijo, pravičnost in solidarnost, vključno z odprtostjo za transcendentnost in duhovnost, želi postati zgled ekološkega spreobrnjenja za vse, tudi za tiste, ki nimajo izkušnje vere.